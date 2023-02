C’est officiel, Tom Brady est maintenant à la retraite. Une phrase écrite, lue, dite et entendue il y a un an à peine. Or, selon toute vraisemblance, l’athlète de 45 ans devrait honorer sa décision, cette fois-ci.

Une page importante, voire un chapitre entier, se tourne dans la NFL. Le plus grand joueur à avoir foulé un terrain de football a annoncé avoir disputé la dernière saison de sa carrière.

« Bon matin tout le monde. Je vais aller directement au point. Je prends ma retraite, pour de bon », a déclaré Brady dans un message vidéo diffusé sur son compte Twitter officiel, alors qu’il se trouve sur une plage.

« Je sais que tout le processus avait été énorme la dernière fois. Cette fois, quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit que j’allais vous le dire à vous en premier. On a le droit à une seule retraite super émotive, et j'ai utilisé cette cartouche l'an dernier », a-t-il poursuivi.

« Merci à tous pour m’avoir permis de vivre mon rêve absolu, je n’aurais rien changé (à ma carrière), je vous aime tous », a-t-il conclu, au bord des larmes.

Il y a encore quelques jours à peine, le nom de Brady était lié à plusieurs équipes, dont les Buccaneers de Tampa Bay, avec qui il a gagné le Super Bowl de la saison 2020, et les Raiders de Las Vegas. Dans sa balado Let’s go, le 23 janvier dernier, TB12 avait d'ailleurs lancé « Si je savais quoi faire, je l’aurais déjà fait », au sujet de son indécision.

Une carrière inoubliable

Brady ne passera pas à l’histoire comme étant le joueur le plus athlétique, mais certainement comme étant le plus grand champion de tous les temps. Avec ses marques individuelles et collectives, le Californien a éclipsé une pléthore de records.

En 20 saisons avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et 3 avec les Buccaneers de Tampa Bay, Brady a divisé l’opinion, très certainement. Il a été héroïquement glorifié ou profondément détesté. Toutefois, personne ne peut minimiser ses exploits.

Il est le seul joueur ayant gagné sept championnats. Aucun joueur ni aucune franchise ne peut se vanter d’avoir remporté le Super Bowl si souvent.

Il détient une quarantaine de records en saison « régulière », une trentaine en éliminatoires et une vingtaine au Super Bowl.

Parmi ses marques les plus impressionnantes en saison « régulière », il y a le nombre de verges lancées en carrière (89 214), le nombre de passes réussies (7753) et le nombre de passes de touché (649).

En éliminatoires, il détient le record du plus grand nombre de remontées victorieuses au quatrième quart (9), de verges au cours d’un match (505) et de victoires consécutives pour un quart-arrière (10).

Brady, repêché au 199e rang lors du repêchage de 2000, est aussi le seul joueur nommé cinq fois comme joueur par excellence du Super Bowl.

L’année de trop ?

Brady avait poussé la note la saison dernière. Question d’y aller pour une dernière danse. À l’issue d’une saison pendant laquelle les Buccaneers et lui ont été incapables de défendre leur titre, le grand gaillard au sourire éclatant avait annoncé pour une première fois qu’il accrochait ses souliers à crampons. C’était le 1er février 2022. Une pluie d’éloges avait déferlé sur le monde du sport pendant des jours.

Le 13 mars suivant, contre toute attente, Brady a révélé vouloir disputer une 23e saison. Pendant sa première retraite, le quart-arrière n’avait jamais vraiment fermé la porte à un éventuel retour. Il disait vouloir passer plus de temps avec sa famille, mais sa relation avec le football était tout aussi primordiale, voire vitale. Il était également au sommet de son art. Même à l’approche de la mi-quarantaine, il dominait toujours les quarts-arrières de la NFL dans différentes catégories.

Il s’est donc entendu sur les modalités d’un contrat d’un an et 15 millions de dollars avec les Bucs. Toutefois, pour plusieurs, cette saison s’est avérée être celle de trop pour Brady. Le comble pour tout athlète vieillissant.

Sur le plan sportif, Brady a répondu aux attentes individuellement, avec une récolte de 4694 verges, au 3e rang de la NFL, et 25 passes de touché, bon pour le 8e rang de la ligue. Cependant, collectivement, son effet s’est assombri. Brady est entré en éliminatoires avec une fiche négative (8-9) pour la première fois de sa carrière et il a offert l’une de ses pires performances à vie lors de la première ronde éliminatoire contre les Cowboys de Dallas. Cette défaite de 31 à 14 aura été son dernier match en carrière.

Sur le plan personnel, Brady s’est divorcé de sa femme des 13 dernières années, la mannequin Gisele Bündchen, le 28 octobre dernier. Selon diverses sources près de l’ancien couple, la mère de deux de ses trois enfants aurait voulu qu’il se retire du football professionnel en 2021 et en 2022, mais Brady aurait préféré revenir au jeu. La conciliation de la vie de famille et celle d’athlète professionnel aurait été au cœur de la discorde.

La suite

Brady ne sera pas en reste pendant son après-carrière. Il sera l’un des retraités les plus occupés de la planète.

L’année dernière, il a signé une entente de 10 ans évaluée à 375 millions de dollars avec le réseau FOX Sports pour devenir analyste des matchs de la NFL, en vigueur le jour où sa retraite devenait officielle.

Il continuera également à promouvoir sa marque TB12, dans le domaine du mieux-être, du conditionnement physique et de l’alimentation.

Brady est aussi l’un des copropriétaires d’Autograph, une plateforme NFT dans le domaine sportif et culturel.

Il a également lancé il y a quelque temps la marque de vêtements Brady.

Puis, il continuera de produire différents documentaires et séries avec sa maison de production 199 Productions.

Tom Brady en quelques statistiques

7 : Le nombre de titres de NFL qu’il a remportés, plus que n’importe quelle franchise. Il en a gagné six avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2001, 2003, 2004, 2014, 2016 et 2018) et un avec les Buccaneers de Tampa Bay en 2021, en dix Super Bowls disputés.

5 : Le nombre de trophées reçus de MVP (meilleur joueur) du Super Bowl, la finale de la NFL.

251 : Le nombre de matchs qu’il a gagnés en saison régulière, plus que tout autre quart-arrière dans l’histoire de la NFL.

89 214 : Le nombre de verges parcourues à la passe par Tom Brady au cours des 23 saisons qu’il a passées en NFL.

649 : Le nombre de passes de touchés qu’il a réussies au cours de sa carrière, devant Drew Brees (571), Peyton Manning (539) et Brett Favre (508), qui ont tous pris leur retraite.

5 : Le nombre de saisons qu’il a terminées en tête des joueurs ayant réussi le plus de passes de touchés (2002, 2007, 2010, 2015 et 2021).

7753 : Le nombre de passes réussies vers un receveur en 12 050 tentatives.

Agence France-Presse