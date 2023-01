Riley Patterson (10), Logan Cooke (9) et Ross Matiscik (46) des Jaguars de Jacksonville célèbrent leur victoire in extremis contre les Chargers de Los Angeles.

(Jacksonville) Après avoir commis quatre interceptions, Trevor Lawrence a réussi quatre passes de touché et les Jaguars de Jacksonville ont effacé un retard de 27-0, samedi, arrachant une victoire de 31-30 face aux Chargers de Los Angeles.

La foudre a frappé durement à Jacksonville lors de la première demie du match éliminatoire entre les Chargers de Los Angeles et les Jaguars de Jacksonville, samedi soir. Les Chargers avaient pris les devants 27 à 0, mais comme après la pluie vient le beau temps, Trevor Lawrence a propulsé les siens vers une victoire de 31-30 dans un match déjà historique.

La loi de Murphy est un phénomène suggérant que si une chose ou une expérience a des chances d’être un désastre, tous les éléments feront en sorte de se concrétiser ainsi. Si pour la chanteuse Angèle il s’agit de la pluie après un brushing ou d’un solde insuffisant au guichet automatique, pour Trevor Lawrence, ça a été quatre interceptions, une pléthore de passes incomplètes et des cafouillages sur les unités spéciales en première demie. À son premier match éliminatoire en carrière, le premier choix du repêchage de 2021 a lancé une interception d’abord déviée par deux adversaires dès le deuxième jeu du match. Deux jeux plus tard, le demi-offensif Austin Ekeler inscrivait le premier touché de la rencontre.

Le cas de Lawrence ne s’est pas amélioré. Asante Samuel Jr. s’est régalé contre le grand blond avec un lancer sournois. Il a intercepté les relais de Lawrence à trois reprises, portant le nombre d’interceptions contre lui à quatre. À un moment dans le match, le quart de 23 ans avait autant d’interceptions que de passes complétées. L’impatience commençait à se faire sentir chez Lawrence et son entraîneur Doug Pederson, à court de solutions. Pendant ce temps, tout allait pour le mieux chez les Chargers. Justin Herbert a utilisé presque tout son personnel de receveurs, il en a rejoint huit différents dans tout le match, et Ekeler continuait à faire des siennes.

À 27-0, il était légitime de se demander si Herbert allait même terminer la partie pour s’économiser en vue de l’affrontement de la semaine prochaine. Les Chargers étaient à ce point en contrôle. L’ailier rapproché Evan Engram a inscrit un touché, pour l’honneur, en toute fin de demi pour les locaux. Les Jaguars allaient au moins pouvoir se consoler d’avoir évité l’humiliation d’être blanchi. Toutefois, l’orage n’a pas duré longtemps.

PHOTO CHRIS CARLSON, ASSOCIATED PRESS Justin Herbert (10) est sorti perdant de son affrontement contre les Jaguars à Jacksonville samedi.

Sans regarder derrière

Marvin Jones. Zay Jones. Christian Kirk. Les trois receveurs ont transformé des passes de Lawrence en touchés. La tête haute et les épaules relevées, les Jaguars ont fait fi du silence de leur stade pour inscrire quatre touchés sans riposte. On avait l’impression de revoir le Trevor Lawrence rempli de promesses qui avait offert le championnat national aux Tigers de l’université Clemson.

Malgré un début catastrophique, Lawrence a tout de même complété le match avec 288 verges par la passe et 28 passes complétées en 47 tentatives.

Néanmoins, même si les Jaguars ont produit à un rythme effréné en deuxième moitié de match, la défensive des Chargers doit aussi prendre une grande partie du blâme. Le nombre de premiers plaqués ratés est aberrant. C’est le porteur de ballon Travis Étienne qui en a tiré le plus avantage, lui qui passait à travers les joueurs des Chargers comme s’ils étaient des rideaux de tissus. Les Chargers ont été la pire équipe statistiquement contre la course cette saison et les Jaguars ont exploité cette faiblesse en fin de match.

Les vétérans devront aussi se regarder dans la glace. Notamment l’ailier défensif Joey Bosa. Il a écopé de trois pénalités évitables, dont deux pour conduite antisportive. Les deux infractions ont mené à des points supplémentaires du côté des Jaguars. Il jouait seulement son sixième de match de la saison et ce n’est pas sa condition physique qui a nui à son équipe, mais bien son attitude, incompatible avec le C qu’il porte sur son uniforme.

PHOTO JOHN RAOUX, ASSOCIATED PRESS Riley Patterson (10), le héros du match

La loi des botteurs

Comme c’est souvent le cas en éliminatoires, la différence s’est faite avec les pieds et non avec les mains. Au milieu du quatrième quart, lorsque les visiteurs avaient encore l’avance, le botteur recrue Cameron Dicker, reconnu pour son manque de puissance et de précision, a raté un placement de 40 verges. Les Jags inscrivaient leur dernier touché trois minutes plus tard. Trois points qui auraient été précieux en fin de rencontre.

Puis, sur le dernier jeu du match, Riley Patterson a réussi son seul placement du match, en plaçant le ballon entre les poteaux situés 36 verges plus loin, en mordillant la croix qu’il avait autour du cou.

Ce que les Jaguars ont fait ne relève pas du miracle, mais presque. À tout le moins, leurs prières ont été exaucées. Contre toute attente, leur parcours vers la terre promise continue.