Montréal est parmi les villes finalistes pour présenter des matchs internationaux de la NFL au cours des prochaines saisons.

L’information a été confirmée à La Presse par deux sources impliquées dans le dossier. Ce sont la Ville de Montréal et Parc olympique qui ont soumis la candidature. Les villes retenues pour la saison 2023 seront annoncées dans quelques semaines. Montréal pourrait obtenir un ou deux matchs la première saison. Si tout va bien, l’entente pourrait durer jusqu’à trois ans.

Cette initiative de la NFL vise à augmenter la visibilité de la ligue à l’extérieur des États-Unis. Cette saison, trois parties ont été présentées à Londres, une à Munich et une autre au Mexique. La NFL tient à présenter des matchs au Canada, possiblement dans deux villes. Des dirigeants de la ligue sont venus visiter les installations du Parc olympique plus tôt cet hiver. Depuis quelques jours, le sol du Stade olympique est couvert d’une pelouse artificielle de meilleure qualité que celle qui était utilisée précédemment.

Lors des discussions préliminaires, la NFL a lié les Vikings du Minnesota et les Seahawks de Seattle à Montréal. Les promoteurs ne sont toutefois pas certains que si la candidature de Montréal est retenue, ces clubs viendront jouer ici.

Montréal est aussi une ville avec une longue tradition de football. On y joue depuis la fin du XIXe siècle. D’abord sous forme de football-rugby, à l’Université McGill, puis dans sa variante canadienne, notamment avec les Alouettes.

En 1948, les Dodgers de Brooklyn — oui, comme l’équipe de baseball — ont affronté les Alouettes au Stade Delorimier dans un match hors-concours qui a attiré plus de 10 000 spectateurs. En 1961, ce sont les Bears de Chicago qui ont visité les Alouettes, au Stade Molson, aussi dans la série interligue.

En 1969, les Expos ont invité quatre clubs pour deux matchs hors-concours.

En 1988, les Jets de New York battent les Browns de Cleveland dans une partie hors-concours au Stade olympique. Deux ans plus tard, les Steelers et les Patriots reviennent, eux aussi pour un match préparatoire.

Plus de détails à venir.