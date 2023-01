L’ailier espacé Mike Williams, des Chargers de Los Angeles, ratera le match éliminatoire de l’Association américaine de la Ligue nationale de football contre les Jaguars de Jacksonville, samedi soir, à cause d’une fracture au bas du dos.

Joe Reedy Associated Press

Williams, qui en est à sa sixième saison, a été officiellement exclu en vue du duel après que des tests plus approfondis eurent permis de déceler la petite fracture. Selon les Chargers, la fracture n’avait pas été perceptible lors d’examens initiaux.

Williams n’accompagnera pas l’équipe à Jacksonville et demeurera à Los Angeles pour recevoir des traitements.

Williams ne s’est pas entraîné cette semaine à cause de cette blessure, survenue tard en première demie du match de dimanche dernier, que les Chargers ont perdu 31-28 face aux Broncos de Denver.

Il y a quelques jours, l’entraîneur-chef Brandon Staley avait déclaré qu’il pensait éventuellement voir Williams prendre part à une séance d’entraînement et que la blessure ne semblait pas grave.

La blessure à Williams va accentuer la pression sur Staley, qui a fait jouer ses partants pendant un important segment du match contre les Broncos alors que les Chargers n’avaient plus rien à gagner au classement général de l’Association américaine.

Les Chargers (10-7) étaient assurés de la cinquième place après le revers des Ravens de Baltimore contre les Bengals de Cincinnati plus tôt en journée.

Jeudi, Staley a maintenu le cap face à sa décision.

« C’est très difficile de décider qui joue, qui ne joue pas et qui est plus important que le reste (des joueurs) », a-t-il mentionné.

« Ce que vous essayez de faire, c’est d’établir des normes quant à la façon de bâtir un programme. C’est ce en quoi je crois. Je ne voulais voir aucun joueur se blesser lors de ce match, peu importe son statut, parce que tout le monde est important. »

Williams a été ennuyé par des problèmes au dos depuis le début de sa carrière. Il a raté les cinq premiers matchs de sa campagne recrue, en 2017, à cause d’une blessure au dos. Il a manqué quatre parties cette saison en raison d’une blessure à une cheville.

Williams a complété la saison avec 63 passes captées pour des gains de 895 verges et quatre touchés en 13 parties.

Joshua Palmer, qui s’est classé deuxième chez les Chargers pour le nombre de passes captées (72) et les verges gagnées par la voie des airs (769), remplacera Williams à titre de partant.

Les Chargers sont devenus la première équipe dans l’histoire de la NFL à compter sur six joueurs avec des gains d’au moins 500 verges et trois touchés par la voie des airs, en grande partie à cause des blessures qui ont frappé le groupe de receveurs de passes.