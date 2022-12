Le receveur éloigné Allen Lazard (13) des Packers de Green Bay court avec le ballon alors que le secondeur Jerome Baker (55) et le demi de coin Kader Kohou (28) des Dolphins de Miami tentent un plaquage.

(Miami) L’unité défensive a intercepté trois passes de Tua Tagovailoa au quatrième quart pour aider les Packers de Green Bay à venir de l’arrière et vaincre les Dolphins de Miami 26-20, dimanche.

Alanis Thames Associated Press

La victoire permet aux Packers de conserver leurs chances de participer aux éliminatoires dans l’Association nationale.

Le vétéran quart Aaron Rodgers a accumulé 238 verges par la voie des airs et complété une passe de touché pour les Packers (7-8), vainqueurs de leurs trois dernières parties.

De leur côté, les Dolphins (8-7) ont perdu leurs quatre dernières rencontres et doivent gagner leurs deux prochains matchs pour se qualifier aux éliminatoires.

Les Dolphins tiraient de l’arrière par six points et avaient la possibilité de prendre l’avance pendant les deux dernières minutes du quatrième quart. Toutefois, Tagovailoa a été victime de sa troisième interception en autant de séries à l’attaque, ce qui a mis fin aux espoirs de remontée des Dolphins.

Le quart des Dolphins s’est fait intercepter l’une de ses passes avec environ six minutes à jouer, ce qui a aidé les Packers à réussir un placement et augmenter à six points leur avance.

Le botteur de précision Mason Crosby avait brisé l’égalité en faveur des Packers avec un placement, tôt au quatrième quart, après des revirements consécutifs des deux unités offensives.

Le joueur recrue Kader Kohou a d’abord volé une passe de Rodgers dirigée vers Allen Lazard. Toutefois, les Dolphins ont redonné le ballon aux Packers dès le jeu suivant lorsque Jaire Alexander s’est interposé avec succès devant une passe de Tagovailoa.

Après avoir laissé filer une avance de 20-10 en première demie, la défense des Dolphins a gardé son équipe dans le match en limitant les Packers à seulement six points à la suite des revirements de l’attaque en deuxième demie.

Les Packers ont réussi à se rendre à l’intérieur de la ligne de 20 verges des Dolphins en cinq occasions mais n’ont marqué des points que deux fois.

A. J. Dillon a mené l’attaque terrestre des Packers avec 36 verges en 11 courses tandis que Lazard a accumulé 61 verges par la voie des airs grâce à cinq passes captées.

Dans la défaite, Tyreek Hill a capté quatre passes pour porter son total à 113 attrapés en 2022, un record d’équipe pour le plus grand nombre d’attrapés lors d’une même saison.

Jaylen Waddle a ajouté cinq attrapés pour des gains de 143 verges.