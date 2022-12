PHOTO JOHN AMIS, ASSOCIATED PRESS

Le match entre les Texans et les Titans est retardé d’une heure

(Nashville) Le botté d’ouverture du match de la Ligue nationale de football entre les Texans de Houston et les Titans du Tennessee a été repoussé d’une heure, samedi, à cause du temps extrêmement froid et de pannes d’électricité dans la région de Nashville.

Teresa M. Walker Associated Press

À l’origine, la rencontre devait commencer à 13 h.

Les Titans ont publié un communiqué dans lequel ils expliquent que la décision a été prise en collaboration avec la NFL, le Bureau local de gestion des urgences (BLGU), le Service électrique de Nashville (SÉN) et le cabinet du maire, par « excès de prudence pour s’assurer que le match n’aurait pas d’impact négatif sur notre communauté de quelque manière que ce soit. »

L’équipe a également déclaré qu’elle s’efforçait de couper toute alimentation électrique non essentielle autour du Nissan Stadium, même si les fans auront accès aux gradins.

« En tout temps, le fonctionnement du match est resté secondaire par rapport au bien-être de notre communauté, et nous ne pouvons pas remercier assez le BLGU et le SÉN pour leur dévouement à la sécurité de nos voisins », ont déclaré les Titans dans un communiqué.

À environ 75 minutes du début du match, le mercure n’était que de moins 8,3 degrés Celsius, avec un facteur éolien inférieur à moins 15 Celsius.

Aussi, le maire de Nashville, John Cooper, a écrit sur les médias sociaux pour demander à tout le monde, en particulier aux entreprises non essentielles, de réduire leur consommation d’électricité, la Tennessee Valley Authority ayant recours à des coupures de courant pour protéger le réseau électrique.

Après l’annonce du délai, Cooper a rapidement remercié les dirigeants de l’équipe.

Les Titans (7-7) auront déjà peu de temps pour récupérer et se préparer pour leur prochain match, prévu jeudi soir contre les Cowboys de Dallas, au Nissan Stadium.

Munis de souffleurs, des ouvriers s’affairaient à déblayer la neige légère de la surface de jeu environ 90 minutes avant le botté d’envoi. Aucun joueur des deux équipes ne se trouvait sur le terrain à ce moment-là.

En retardant le botté d’envoi de 60 minutes, le match risque de se terminer autour de l’heure prévue du coucher du soleil, soit 17 h 38.

Les Predators de Nashville ont joué et se sont inclinés 3-2 en prolongation contre l’Avalanche du Colorado, vendredi soir.

Le président de l’équipe de la LNH a noté sur les médias sociaux vendredi soir que les Predators ont alimenté leur aréna à l’aide de générateurs.