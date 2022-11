Le receveur du Rouge et Or de l’Université Lava Kevin Mital, récipiendaire du trophée Hec Chrigton, jeudi

Plusieurs Québécois ont été récompensés pour leurs performances, jeudi, dans le cadre du gala annuel des prix de la Coupe Vanier.

Le receveur du Rouge et Or de l’Université Laval, Kevin Mital, a reçu le trophée Hec Chrigton, décerné au joueur de football par excellence de U Sports.

Le natif de Saint-Hubert a mené le pays au chapitre des réceptions et des verges, captant 58 passes pour 751 verges en huit rencontres. Il a également attrapé 12 passes de touché. En deux saisons, ses 19 réceptions de touché lui octroient une place parmi les 50 meilleures de l’histoire U Sports à ce chapitre.

« C’est un joueur générationnel, mentionne l’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin, dans un communiqué. J’espère que le monde va apprécier le voir jouer parce que je ne pense pas qu’il va jouer encore ici bien longtemps. Il a dominé partout où il est passé. »

« Je savais qu’il allait dominer avec nous, mais c’est l’aisance avec laquelle il le fait, continue-t-il. Des fois, c’est quasiment déconcertant, tellement ça a l’air facile ! »

Les performances de deux autres Québécois ont aussi été soulignées. Le secondeur des Carabins de l’Université de Montréal, Nicky Farinaccio, a été couronné joueur défensif de l’année. L’athlète de deuxième année a réalisé 10,5 sacs du quart, un sommet au pays, en plus de compléter 33,5 plaqués. C’est la première fois qu’un joueur des Carabins remporte ce prix.

PHOTO JAMES HAJJAR, FOURNIE PAR LES CARABINS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Nicky Farinaccio, des Carabins de l’Université de Montréal

« Nicky a vraiment une énergie contagieuse, affirme son entraîneur-chef, Marco Iadeluca. Il a constamment un sourire dans le visage, il adore jouer au football et ça paraît ! […] Tout le monde veut jouer avec lui. »

De son côté, le quart-arrière des Redbirds de McGill Eloa Latendresse-Regimbald est le récipiendaire du trophée Peter Gorman, remis à la recrue de l’année au sein du circuit. L’étudiant de 20 ans a mené tous les quarts recrues avec 2004 verges par la passe, ce qui lui octroie le cinquième rang au pays. Il a également réussi 9,0 verges par course.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Eloa Latendresse-Regimbald, des Redbirds de McGil

Selon l’entraîneur-chef des Redbirds. Ronald Hilaire, Latendresse-Regimbald est un joueur « très spécial » et a fait preuve « d’un sang-froid au-delà de son âge » cette saison. « Leader né, il s’est très vite adapté au niveau universitaire et s’est amélioré chaque semaine, ajoute-t-il. Il a un bon bras, est un coureur intrépide et a un très bel avenir. »

Mital, Arnaud Desjardins (Laval), Jeremy Murphy (Concordia), Nathan Dumoulin-Duguay (Laval) et Nicolas Guay (Laval) se retrouvent tous sur la première équipe d’étoiles offensive U Sports. Farinaccio, Jean-William Rouleau (Laval), Christophe Beaulieu (Laval) et Benjamin Labrosse (McGill) sont sur celle défensive.