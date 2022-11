PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Florham Park) Mike White sera le quart partant des Jets dimanche contre les Bears de Chicago, a annoncé mercredi le club de New York.

Dennis Waszak fils Associated Press

White prend donc la place de Zach Wilson, qui n’a pas répondu aux attentes.

L’entraîneur Robert Saleh a pris la décision après avoir discuté avec ses adjoints.

« La carrière de Zach n’est pas terminée, a dit Saleh, ajoutant qu’il compte repartir à neuf avec le quart de deuxième année. Nous ne sommes pas en train de mettre un clou dans son cercueil. »

Le réserviste de White sera le vétéran Joe Flacco.

Wilson n’a amassé que 77 verges aériennes face aux Patriots, dimanche, faisant plusieurs passes largement hors cible. La Nouvelle-Angleterre a gagné 10-3.

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Zach Wilson

Deuxième choix au total l’an dernier, Wilson a également fait sourciller en conférence de presse. Quand on lui a demandé s’il avait l’impression que l’attaque avait laissé tomber la défense, il a sèchement répondu « Non. Non. »

Les Jets ont un dossier de 6-4.

Les Bears ont un rendement de 3-8, à la suite de quatre revers d’affilée.