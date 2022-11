Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la NFL.

Associated Press

Les Cowboys freinent l’élan des Vikings en les écrasant 40-3

Tony Pollard a réalisé deux attrapés pour un touché et les Cowboys de Dallas ont écrasé les Vikings du Minnesota 40-3, dimanche, pour freiner à sept leur série de victoires.

Pollard a établi un sommet en carrière avec 189 verges de la ligne de mêlée et les Cowboys ont réussi sept sacs aux dépens de Kirk Cousins, le plus haut total contre lui en carrière.

« Nous avons en quelque sorte trouvé notre formule. Simplement de courir avec le ballon, malmener la défensive et dominer dans toutes les phases du jeu », a indiqué Pollard.

Le quart Dak Prescott a été sans faille, Ezekiel Elliott a réussi deux touchés au sol à son retour au jeu et Brett Maher a réalisé quatre placements, dont un de 60 verges pour mettre fin à la première demie. Les Cowboys (7-3) n’ont pas dégagé le ballon avant leur huitième possession.

Micah Parsons et Dorance Armstrong ont tous deux obtenu deux sacs lors de la cinquième pire défaite de l’histoire des Vikings et la plus imposante victoire à l’étranger de l’histoire des Cowboys.

« Cette ligue a une façon de donner une dose d’humilité à n’importe quelle équipe et à n’importe quel moment si tu ne joues pas du bon football », a insisté l’entraîneur-chef des Vikings, Kevin O’Connell.

Les Vikings (8-2) avaient été les rois des retours victorieux dans la NFL cette saison et aucun d’entre eux n’avait été plus spectaculaire que celui de la semaine dernière, contre les Bills de Buffalo. La troupe du Minnesota avait effacé un retard de 17 points en fin de troisième quart pour l’emporter en prolongation.

Parsons a promis à Prescott et l’attaque que les Cowboys ne laisseraient plus jamais filer une avance de 14 points au quatrième quart comme ils l’ont fait pour la première fois de leur histoire, la semaine dernière contre les Packers de Green Bay.

« J’accueille toute forme de critique constructive, a dit Parsons. Quand tu as ce niveau de compréhension, tout va bien, et de partager également des critiques constructives, ça peut bien tourner. »

La défensive des Cowboys a présenté avec aisance un plan de match presque parfait contre une équipe qui a amorcé la semaine à égalité avec la meilleure fiche de la NFL.

Après avoir concédé 200 verges au sol lors de deux matchs d’affilée pour une première fois depuis leur saison inaugurale, en 1960, les Cowboys ont gagné 108 verges par la course en première demie.

La quintessence de cette raclée est survenue peu après la mi-temps, alors que les Cowboys faisaient face à un troisième essai et 14 verges à franchir. Sans urgence de décocher une passe, Prescott a repéré Pollard pour un long touché de 68 verges qui a procuré une avance de 30-3 aux visiteurs.

« Ce touché est l’affaire (du coordonnateur offensif) Kellen Moore », a expliqué Prescott en louangeant son entraîneur.

Cousins a complété 12 de ses 23 passes pour des gains aériens de 105 verges et il a perdu un échappé. Le receveur Justin Jefferson, qui revenait de son meilleur match en carrière avec 193 verges contre les Bills, n’a capté que trois ballons pour des gains de 33 verges.

Pollard a terminé la rencontre avec six attrapés pour des gains de 109 verges et 15 courses pour un total de 80 verges.