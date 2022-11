(Montréal) Laurent Duvernay-Tardif — que les Américains surnomment maintenant « The Doctor » — est de retour dans la NFL.

Associated Press

Son agent, Sasha Ghavami, l’avait confirmé à La Presse Canadienne jeudi.

Le vétéran garde a donc retrouvé ses anciens coéquipiers des Jets de New York vendredi, procurant ainsi de la profondeur à une ligne à l’attaque qui a été décimée par les blessures jusqu’ici cette saison.

Duvernay-Tardif doit d’ailleurs participer à une visioconférence un peu plus tard aujourd’hui afin de discuter de ses plans pour le reste de la présente campagne.

Il avait mis sa carrière sportive sur pause après avoir passé les deux derniers mois de la dernière saison avec les Jets, afin d’entreprendre sa résidence en médecine dans un hôpital montréalais.

« C’est phénoménal », s’est exclamé l’entraîneur-chef des Jets Robert Saleh au sujet du joueur originaire de Mont-Saint-Hilaire, et de sa capacité à jongler entre sa carrière au football et celle de médecin.

Le Québécois âgé de 31 ans avait renoncé à la saison 2020, alors qu’il évoluait pour les Chiefs de Kansas City, afin d’aider le personnel médical à lutter contre la pandémie de coronavirus. Puis, au milieu de la dernière campagne, il a renoncé à sa clause de non-échange, permettant aux Chiefs de l’échanger aux Jets.

Le garde du côté droit originaire de Mont-Saint-Hilaire avait ensuite été partant lors de sept des huit derniers matchs des Jets (4-13), qui avaient terminé derniers dans la section Est de l’Association américaine.

Duvernay-Tardif, un joueur autonome sans compensation, avait mentionné à La PC en juin qu’il ne faisait pas une croix sur sa carrière de footballeur, et avait même ajouté qu’il allait réévaluer ses options à l’automne.

Il mettra donc sa résidence en médecine sur la glace quelques mois afin de renouer avec les Jets, qui lui ont offert un essai à l’entraînement mercredi avant de lui consentir un nouveau contrat. Duvernay-Tardif viendra colmater les brèches qui sont apparues dans le front offensif des Jets en raison des nombreuses blessures.

Le plaqueur Mekhi Becton et le garde/plaqueur Alijah Vera-Tucker rateront le reste de la saison en raison de blessures. Les plaqueurs George Fant et Max Mitchell séjournent présentement sur la liste des blessés, tandis que le plaqueur partant du côté gauche Duane Brown joue en dépit d’une blessure à une épaule après avoir raté les quatre premiers matchs de la saison.

« Il a l’air en forme, a noté Saleh, au sujet de “LDT”. Ce sera un plus, de toute évidence, de pouvoir compter sur un vétéran de plus, quelqu’un qui connaît notre système, quelqu’un qui a déjà joué dans la NFL et qui a déjà été un joueur régulier dans cette section, qui sait ce que c’est, et qui comprend notre langage. »

Les Jets ont libéré le joueur de ligne offensive Myron Cunningham de leur équipe d’entraînement afin d’offrir un poste à Duvernay-Tardif.

Les Jets affronteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche après-midi. Il ne faut toutefois pas s’attendre à voir Duvernay-Tardif en uniforme pour l’occasion.

Avec Dennis Waszak fils, de l’Associated Press