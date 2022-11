Les Bills avaient déjà dû déplacer un de leurs matchs à cause d’une tempête de neige en novembre 2014

(Orchard Park) La NFL suit attentivement les prévisions météorologiques et pourrait déplacer un match si jamais la tempête de neige qui menace de frapper Buffalo de plein fouet devait nuire au bon déroulement du match entre les Bills et les Browns de Cleveland dimanche.

John Wawrow Associated Press

Le porte-parole de la ligue, Michael Signora, a déclaré que la NFL est en contact avec les deux équipes au sujet des prévisions qui font état de précipitations totalisant entre un et trois pieds de neige d’ici samedi, une quantité supplémentaire s’y ajoutant pendant la journée de dimanche.

Parmi les solutions envisagées se trouve la possibilité de déplacer la rencontre en terrain neutre, à Detroit ou Washington, notamment.

Puisque la tempête de neige ne doit pas s’abattre sur ce secteur de l’État de New York avant jeudi soir, la NFL devra vraisemblablement prendre la décision de déplacer la rencontre au plus tard vendredi, afin de permettre aux deux équipes de modifier leurs plans de transport et de préparer les installations en terrain neutre.

Les Bills avaient déjà dû déplacer un de leurs matchs à cause d’une tempête de neige en novembre 2014, et ils avaient pris la mesure des Jets de New York 38-3 sur le gazon synthétique du Ford Field de Detroit. La rencontre, qui devait se dérouler un dimanche, avait aussi été repoussée à lundi afin de permettre aux deux équipes de se déplacer.