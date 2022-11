Football universitaire

Le début de la grande danse pour le Rouge et Or

C’est finalement le début de la vraie saison dans le football universitaire québécois. Les compteurs ont été remis à zéro et le classement de la saison régulière ne veut plus rien dire à l’exception de l’avantage du terrain. Si l’on tient compte des statistiques de la dernière campagne, le duel de samedi entre les Stingers de Concordia et le Rouge et Or de l’Université Laval paraît bien inégal.