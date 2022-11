Suivez le compte-rendu des matchs de dimanche dans la NFL.

Associated Press

Associated Press

Victoire des Buccaneers

Tom Brady a réalisé une passe de touché d’une verge à Cade Otton avec neuf secondes à faire à la partie, offrant ainsi aux Buccaneers de Tampa Bay une victoire de 16-13 aux dépens des Rams de Los Angeles, dans un match brouillon entre les deux derniers champions du Super Bowl, dimanche.

Brady a pris possession du ballon avec 44 secondes à jouer et trouvé preneur lors de cinq de ses six remises pour des gains de 60 verges. Le septuple champion du Super Bowl a évité sa première série de quatre défaites en 20 ans et a battu les Rams pour la première fois en quatre tentatives depuis son arrivée chez les Bucs (4-5) en 2020.

« Nous en avions besoin et nous l’avons eu. Nous nous sommes battus jusqu’à la fin, a déclaré Brady. La défense a bien joué. Nous avons fait quelques jeux offensifs. […] Espérons que cela nous donne un peu de confiance et que nous pouvons gagner à nouveau la semaine prochaine et atteindre une fiche de ,500, ce qui serait bon pour nous pour la semaine de repos. »

Cooper Kupp a réalisé un majeur grâce à un attrapé de 69 verges au deuxième quart et Matt Gay a réussi des placements de 26 et 35 verges après la mi-temps pour les Rams (3-5). La formation de Los Angeles semblait pouvoir tenir le coup lorsqu’elle a arrêté Brady sur le terrain avec un peu moins de deux minutes à jouer.

Mais Matthew Stafford, qui a lancé pour 165 verges et un touché, n’a pas réussi à écouler le chrono lors de la dernière possession des Rams.

« C’est ce que vous voulez en attaque, n’est-ce pas ? Vous voulez avoir l’opportunité de vous agenouiller, et nous sommes à quatre ou cinq verges », a dit Stafford.

« Tom est un sacré joueur. Il a fait un excellent travail. Je pense que notre défense a bien joué ce soir, a ajouté Stafford. C’est beaucoup demander que de les voir faire ça deux fois en fin de match. Nous avons eu notre chance, mais nous n’avons pas su la saisir. C’est vraiment décevant. »

Brady a terminé la soirée en complétant 36 de ses 58 passes pour des gains aériens de 280 verges, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire de la NFL à lancer pour plus de 100 000 verges en carrière.

Il a franchi le cap sur une remise de 15 verges à Leonard Fournette, qui a accessoirement permis à Ryan Succop de marquer le dernier de ses trois placements.

« Ce qui compte, c’est la victoire, a rappelé Brady. Je ne me suis jamais soucié de tout ça. »

Le quart-arrière de 45 ans a entamé la journée avec 164 verges à obtenir pour atteindre le plateau que personne n’aurait imaginé possible lorsqu’il est entré dans la NFL en tant que choix de sixième tour en 2000.

Brady, qui détient presque tous les records de passes du circuit Goodell, a dépassé la marque lors de son 374e match en carrière, éliminatoires comprises.

Il a aussi établi deux autres records en fin de match : il a dépassé Peyton Manning pour le plus grand nombre de possessions victorieuses et a égalé Manning avec sa 43e remontée au quatrième quart.

Stafford a terminé avec 13 passes complétées en 27 occasions et n’a pas été victime d’une interception. Kupp, qui joue malgré une cheville endolorie qu’il a blessée la semaine précédente lors d’une défaite contre les 49ers de San Francisco, a capté huit passes pour des gains de 127 verges.

Fred Goodall, Associated Press