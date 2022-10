Les Argonauts l’emportent in extremis

(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont bien tenté de se rapprocher des Argonauts et du premier rang dans l’Est, mais les Torontois ont été plus forts et sont repartis avec la victoire du stade Percival-Molson, 24-23.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La troupe de Danny Maciocia s’est fait prendre avec trop de joueurs sur le terrain sur la tentative de placement de Boris Bede, qui avait raté sur 47 verges. Mais les Argos ont refusé la pénalité et pris le fameux simple accordé pour un jeu raté dans le circuit Ambrosie pour l’emporter.

Eugene Lewis avait permis aux locaux de créer l’égalité avec deux spectaculaires attrapés dans la dernière minute de jeu, dont un en plongeant dans la zone des buts pour capter la passe de Trevor Harris et faire 23-23 après la transformation de David Côté.

Un touché de Chad Kelly sur une faufilade du quart d’une verge avec 2 : 23 à jouer a fait la différence dans la rencontre. Sur cette poussée offensive des Argos (11-6), deux fois la défense des Alouettes (8-9) avait rejoint le quart McLeod Bethel-Thomspon derrière sa ligne de mêlée, mais deux pénalités, pour contact illégal sur un receveur et avoir agrippé le protecteur facial du quart, ont permis aux visiteurs de poursuivre leur route.

Les Alouettes ont repris au 40 grâce à un autre bon retour de Chandler Worthy sur 25 verges et ont pu créer l’égalité. Tout cela en vain.

Ce faisant, les Argos ont mis la main sur le titre dans l’Est et les Alouettes termineront au deuxième rang. Ils accueilleront les Tiger-Cats d’Hamilton ou les Roughriders de la Saskatchewan pour la demi-finale de l’Est à Montréal, le 6 novembre prochain.

Pourtant, les Alouettes avaient bien amorcé le premier quart. Deux bons retours de bottés de Worthy — sur 38 et 34 verges — ont permis à l’attaque d’atteindre rapidement la zone payante sur leurs deux premières possessions de ballon. Une interception de Jonathan Jones sur une passe de Harris à l’intention de Régis Cibasu (ramenée sur 40 verges) et du jeu solide de la défense des Argos, qui a stoppé l’attaque des Alouettes trois fois alors qu’elle était postée à la ligne de 4, ont toutefois coupé court aux aspirations des locaux.

Les Argos ont ensuite porté un dur coup sur leur possession suivante : postée à la ligne d’un des visiteurs, l’attaque a franchi 109 sur sept jeux, une séquence couronnée par le touché de Markeith Ambles sur passe de trois verges de Bethel-Thompson.

Les Alouettes n’ont pas été capables de générer quoi que ce soit en attaque pour le reste de la demie, mais sont tout de même rentrées au vestiaire dans le coup, ne tirant de l’arrière que 7-3.

La deuxième demie a été excitante, mais encore une fois, les Alouettes sont demeurées à court.