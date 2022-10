Une partie entre les Carabins et le Rouge et Or revêt toujours un cachet particulier. Ce sera encore une fois le cas dimanche prochain dans un Stade Telus qui devrait être rempli à pleine capacité pour la visite de la troupe de Marco Iadeluca avec le premier rang du RSEQ comme enjeu. Le retourneur de ballon Alex Duff est convaincu que les unités spéciales joueront un rôle important dans la rencontre.

JEAN CARRIER Le Soleil

« Ce sont toujours des matchs serrés face à Montréal. Dans ce genre de parties, le positionnement sur le terrain est crucial et un gros jeu sur les unités spéciales peut complètement changer l’allure d’une rencontre. On dit que les unités spéciales représentent le tiers d’une partie et c’est particulièrement vrai face aux Carabins », explique l’étudiant en intervention sportive.