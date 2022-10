Les Bills et les Chiefs auront l’occasion de s’affronter à nouveau dimanche après-midi, à Kansas City.

Les Bills et les Chiefs ont de nouveau rendez-vous

(Kansas City) Dans l’un des matchs éliminatoires les plus spectaculaires dans l’histoire de la Ligue nationale de football, les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City se sont échangé l’avance trois fois et ont inscrit 25 points lors des deux dernières minutes du temps réglementaire, incluant une poussée offensive de 13 secondes des Chiefs qui a forcé une période de prolongation que les amateurs de football de Buffalo essaient encore d’oublier.

Les Chiefs ont finalement gagné ce match 42-36 le 23 janvier dernier, mettant ainsi fin pour une deuxième année d’affilée à la saison des Bills à leur domicile du Arrowhead Stadium.

Depuis, le quart Josh Allen et ses coéquipiers n’attendent que l’opportunité de venger ce douloureux échec, ce qu’ils auront l’occasion de faire dimanche après-midi, à Kansas City, sur le même terrain.

Il est possible de prétendre que les deux équipes sont meilleures cette année qu’elles ne l’étaient la saison dernière.

Les Bills dominent la NFL pour les verges par la passe ainsi que pour les gains totaux à l’attaque, et se classent au deuxième rang dans la ligue au chapitre des points marqués, avec 152. Qui occupe le premier échelon dans cette catégorie ? Les Chiefs, avec 159, eux qui sont aussi quatrièmes pour les verges par la passe et sixièmes pour les gains totaux.

De l’autre côté de la médaille, les Bills sont à égalité au premier rang pour le moins grand nombre de points concédés et se classent deuxièmes pour le moins grand nombre de verges accordées par la passe et au total. Quant aux Chiefs, ils se classent troisièmes pour le moins grand nombre de verges données au sol.

Voilà qui explique pourquoi les deux clubs présentent des dossiers identiques de 4-1.

« Ils forment une bonne équipe. Ça fait longtemps qu’ils sont à ce niveau. Les clubs que dirige Andy Reid gagnent et gagnent souvent, ils soutiennent ce rythme et ils sont vraiment coriaces à domicile », a souligné l’entraîneur-chef des Bills, Sean McDermott, qui a œuvré auprès de Reid à Philadelphie il y a plus de dix ans.

« Bref, il s’agit d’un très bon adversaire, pour qui nous avons beaucoup de respect », a-t-il ajouté.

Ce respect est réciproque et n’a fait que grandir au fil des années.

Ce sera le cinquième rendez-vous entre les deux clubs depuis 2020, incluant les deux matchs éliminatoires au Arrowhead Stadium.

Chaque fois que nous les affrontons, nous savons que ça va se décider à la toute fin. le quart des Chiefs, Patrick Mahomes

« De voir les gars réagir (en janvier) alors que ça semblait terminé, c’est quelque chose que vous allez garder en vous. »

En effet, les Bills semblaient destinés à sortir victorieux du duel lorsque Gabe Davis a capté sa quatrième passe de touché du match – un record des éliminatoires de la NFL – pour leur donner une avance de 36-33 avec 13 secondes au cadran.

Mais ce fut suffisant pour que Mahomes complète deux longues passes qui ont permis à Harrison Butker de botter un placement de 49 verges pour forcer la tenue d’une période de prolongation. Les Chiefs ont ensuite marqué le touché décisif dès la première et seule série offensive de la période additionnelle.

Encore aujourd’hui, les mots « 13 secondes » continuent de hanter les partisans des Bills.

« Vous savez, c’est arrivé. Ça fait partie de notre passé », a mentionné McDermott. « Cette équipe va emprunter sa propre identité. Vous apprenez de moments comme ça et vous allez de l’avant. »

Lors de leur duel en janvier, Allen et Mahomes ont tous deux franchi le plateau des 300 verges par la voie des airs, lancé au moins trois passes de touché, complété au moins 70 % de leurs passes sans être victimes d’une seule interception et mené leur équipe avec des gains d’au moins 65 verges par la course.

Aucun autre quart-arrière dans l’histoire de la NFL n’a accumulé de telles statistiques lors d’un match, en saison ou lors des éliminatoires.

Ces rivaux naissants sont aussi de bons amis, cependant. En juin dernier, Allen et Mahomes se sont retrouvés au sein du même clan lors d’un tournoi de golf amical contre le tandem formé des vétérans quarts Aaron Rodgers et Tom Brady. Rodgers a assuré la victoire à son équipe avec un roulé de 15 pieds.