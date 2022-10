Si le Rouge et Or espère l’emporter face aux Carabins dans un match qui déterminera presque assurément le premier rang du calendrier régulier de la conférence québécoise, l’unité offensive de Justin Éthier devra porter une attention particulière au secondeur Nicky Farinaccio. Le numéro cinq des Carabins connaît simplement une saison exceptionnelle dans la défensive des Bleus.

JEAN CARRIER Le Soleil

Il occupe actuellement le premier rang du RSEQ pour la moyenne de plaqués par match avec 5,4 et il domine outrageusement le circuit pour le nombre de sacs du quart avec 8,5. Il est également le meneur au pays à ce chapitre, ce qui est exceptionnel pour un secondeur. Il est encore au haut de la pyramide pour les plaqués pour pertes avec 10 et il est celui qui a créé le plus d’échappés du ballon avec 3. S’il n’en tenait qu’à l’auteur de ces lignes, on pourrait déjà lui accorder le titre de joueur défensif de l’année, mais l’athlète de 23 ans demeure bien humble devant ses accomplissements.