Ça n’a pas été facile, mais les Alouettes ont obtenu leur laissez-passer pour les éliminatoires en l’emportant, 34-30, face au Rouge et Noir, vendredi soir à Ottawa.

Miguel Bujold La Presse

Le Rouge et Noir avait perdu 21 de ses 22 derniers matchs à la Place TD. Toutefois, jouant du football immensément plus inspiré depuis que Bob Dyce a remplacé Paul LaPolice comme entraîneur-chef, il a offert une très bonne opposition aux Oiseaux, qui termineront quant à eux au premier rang de la division Est s’ils gagnent leurs deux derniers matchs face aux Argonauts de Toronto.

S’ils y parviennent, les Alouettes (8-8) obtiendront congé au premier tour éliminatoire et accueilleront la finale de l’Est au stade Percival-Molson, le 13 novembre. S’ils perdent l’une de leurs deux rencontres face aux Argos, c’est plutôt la demi-finale de l’Est qui sera disputée à Montréal, le 6 novembre.

Après avoir surpris les Alouettes avec une passe de 45 verges du receveur Ryan Davis en début de partie, le Rouge et Noir a pris les devants 7-0 grâce au touché de Siaosi Mariner, qui jouait son premier match dans la LCF. La défense des Als s’est vite fait pardonner en marquant elle-même le premier majeur de l’équipe. Le plaqueur Thomas Costigan a fait perdre le ballon au quart Nick Arbuckle, et Adarius Pickett l’a récupéré pour inscrire un touché de 16 verges.

Arbuckle a redonné les devants aux siens avec une passe précise de 35 verges à Tevaun Smith, qui a battu le demi de coin Mike Jones. L’un des bons joueurs défensifs du club cette saison, Jones a accordé les deux premiers touchés du Rouge et Noir, vendredi soir.

Riposte efficace

Grâce à un bon retour de Chandler Worthy, plutôt discret depuis un début de saison canon, Montréal a réduit l’avance des locaux avec un placement de David Côté, mais après un quart, Ottawa dominait 10-3 dans la colonne des premiers jeux et 207-48 dans celle des verges.

Le quart réserviste Caleb Evans a réussi le troisième touché du Rouge et Noir dès le début du deuxième quart pour faire 21-10, mais un superbe jeu de Walter Fletcher a permis aux Alouettes de riposter rapidement.

Après avoir attrapé une courte passe de Trevor Harris, Fletcher est parvenu à demeurer à l’intérieur du terrain et a filé le long des lignes de côté pour un touché de 40 verges.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Trevor Harris (7), des Alouettes de Montréal, lance le ballon lors du match contre le Rouge et Noir d’Ottawa, vendredi à Ottawa.

À son deuxième match depuis son retour au jeu, William Stanback a porté le ballon 9 fois pour 34 verges et a marqué le touché qui a donné les devants à son équipe pour la première fois, 27-24, au troisième quart. Fletcher est le demi idéal pour complémenter les courses en puissance de Stanback et fera assurément partie de l’équation au cours des prochaines semaines.

Lewis Ward avait redonné l’avance au Rouge et Noir, 30-27, avec deux placements et les Alouettes se dirigeaient vers un deuxième revers en cinq jours face à une équipe qui n’avait gagné que trois fois jusqu’à il y a une semaine.

Les joueurs de Danny Maciocia ont plutôt montré une bonne force de caractère en trouvant le moyen d’aller chercher la victoire dans les dernières minutes de jeu.

Worthy a d’abord signé son deuxième beau retour, qui a positionné les Als à la ligne de 21 d’Ottawa. Harris a été en mesure d’aller chercher un premier jeu avec une courageuse course de 4 verges un peu plus tard, qui allait ultimement mener au touché victorieux d’une verge de Dominique Davis, son 12e de la saison.

Arbuckle et le Rouge et Noir ont obtenu deux autres possessions dans les dernières minutes, mais le chasseur de quart Jamal Davis a mis fin à leurs espoirs de participer aux séries avec un sac en situation de 3 et 1. Le Rouge et Noir est officiellement éliminé à la suite de sa 12e défaite en 2022.

Une victoire rassurante

Vu la façon dont il a joué cette semaine contre les Alouettes, il est permis de se demander quel genre de saison le Rouge et Noir aurait connue s’il avait remplacé LaPolice par Dyce plus tôt.

Pour les Alouettes, il s’agit d’une victoire rassurante. Harris n’a été victime d’aucune interception pour le quatrième match de suite et a encore une fois réussi plus de 70 % de ses passes (19 en 27 pour 241 verges et un touché).

À son premier départ en remplacement de Reggie White fils, la recrue Tyson Philpot a mené l’équipe avec 7 attrapés et 76 verges. Le jeu au sol et les unités spéciales ont donné lieu à des jeux clés, tandis que la défense s’est signalée avec un touché et en fermant la porte en fin de partie. Une belle victoire d’équipe.

Et c’est de cette façon que les Alouettes pourront connaître du succès au cours des prochaines semaines. Ils n’ont pas vraiment de grande force, mais n’ont pas de faiblesse majeure non plus. Bien malin qui pourrait prédire ce qui attend cette équipe au cours du prochain mois.