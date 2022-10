Adarius Pickett : « On n’a pas à vaincre les arbitres en plus »

C’est l’histoire de la saison des Alouettes. Lorsqu’on pense qu’ils s’inclineront devant un adversaire de taille, ils gagnent. Et lorsqu’on s’attend à une victoire facile, ils s’enfargent.

Miguel Bujold La Presse

Les Oiseaux menaient 15-7 après 30 minutes de jeu, lundi après-midi, et semblaient en bonne voie de concrétiser la présentation d’un match éliminatoire à Montréal, ce qu’ils auraient fait en l’emportant. Ils se sont plutôt fait dominer par une équipe qui n’avait pourtant gagné que trois fois en 2022 après l’intermission et ont perdu 24-18. Il s’agissait de leur deuxième défaite à domicile de la saison contre le Rouge et Noir (4-11).

« C’est frustrant. Tout le monde sait qu’on aurait dû gagner ce match. On se place toujours dans des positions où l’on joue au niveau de nos adversaires. On sait ce dont on est capables, mais il faut savoir bien exécuter. On n’a pas joué à un haut niveau », a commenté William Stanback, qui disputait son premier match depuis la fracture à une cheville qu’il avait subie lors de la première partie de la saison, le 9 juin. Il a obtenu 20 verges en 8 courses.

Si Danny Maciocia s’est dit satisfait du jeu de Stanback en général, on ne peut certainement pas dire qu’il a été impressionné par l’effort de ses ouailles.

« C’est très décevant. Je pense qu’il n’y a pas grand monde dans les estrades qui n’était pas déçu de notre performance. Ça démontre qu’il faut se présenter à tous nos matchs, on ne peut rien tenir pour acquis. Je ne pense pas qu’on s’est présentés aujourd’hui [lundi]. »

Le premier rang de la division Est pourrait fort bien se décider lors des deux derniers matchs de la saison que se disputeront les Alouettes (7-8) et les Argonauts de Toronto (9-6). Maciocia ne croit cependant pas que son équipe ait regardé trop loin devant elle.

« J’espère que non. J’espère qu’ils savaient qu’on avait une belle opportunité aujourd’hui, devant une grosse foule (21 824 spectateurs, un sommet en 2022) et alors que c’était une belle journée, de poursuivre notre belle séquence. Je ne peux pas croire qu’ils regardaient déjà vers ces deux matchs contre Toronto.

« C’est entre les oreilles. Que ce soit contre Ottawa ou n’importe quelle équipe dans la LCF, il faut se présenter et toujours jouer à notre niveau, et aujourd’hui, je ne pense pas qu’il y a beaucoup de nos joueurs qui ont joué à leur niveau. »

Pickett fustige l’arbitrage

Après la partie, le secondeur Adarius Pickett n’a pas caché son mécontentement avec les arbitres. Plus précisément au sujet d’une pénalité qui a annulé un échappé et un long retour de Tyrice Beverette.

Micah Awe et Pickett ont tous deux solidement frappé le receveur Jaelon Acklin, qui a perdu le ballon, récupéré par Beverette. Le foulard est venu tard, mais il n’y a aucun doute qu’Acklin a été victime de pas un, mais de deux coups à la tête. Pickett n’était toutefois pas de cet avis.

« C’est un jeu qui a changé l’allure du match. C’était un plaqué légal. J’ai dit à l’arbitre que si on ne l’avait pas plaqué, Acklin aurait marqué un touché et qu’ils [les officiels] n’auraient pas arrêté le jeu.

« Les arbitres nous ont carrément coûté le match. […] C’est du mauvais travail. »

Pickett estime que l’arbitrage est très inconstant depuis le début de la saison dans la LCF. « C’est survenu durant toute la saison, surtout dans les fins de match.

« C’est déjà assez difficile de vaincre nos adversaires, on n’a pas à vaincre les arbitres en plus. »

Pickett a également critiqué la décision des arbitres de ne pas avoir sévi à l’endroit de Patrick Levels dans la dernière minute du 4e quart alors que les Alouettes tiraient de l’arrière 24-18. Le secondeur a clairement gêné le travail du receveur Jake Wieneke, mais n’a pas été puni. Parce que les Alouettes n’avaient plus de temps d’arrêt, Maciocia n’a pu contester le jeu. Les officiels avaient pourtant consulté le bureau de la LCF à plusieurs reprises durant le match, mais ne l’ont pas fait lors de cette séquence.

Manque d’opportunisme

Les Alouettes avaient peut-être raison de montrer les arbitres du doigt, mais il reste que leur attaque a raté trop d’occasions près de la zone des buts. En six opportunités à l’intérieur de la ligne de 20 du Rouge et Noir, ils n’ont inscrit qu’un seul touché et ont dû se contenter de 4 placements de 25 verges ou moins de David Côté.

« On ne peut pas se contenter de courts placements, il faut marquer des touchés », a reconnu Harris, qui a complété 30 de ses 38 passes pour 338 verges.

Par ailleurs, le receveur Reggie White fils et le centre Sean Jamieson ont subi des blessures à un genou, et Maciocia a indiqué qu’il n’était pas très optimiste pour ni l’un ni l’autre des deux joueurs.