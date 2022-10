PHOTO ALASTAIR GRANT, ASSOCIATED PRESS

(Londres) Le demi-offensif Saquon Barkley a reçu une remise directe du joueur de centre et franchi la distance de deux verges le séparant de la zone des buts au quatrième quart pour guider les Giants de New York vers victoire de 27-22 contre les Packers de Green Bay, dimanche au Tottenham Hotspur Stadium à Londres.

Ken Maguire Associated Press

Le touché de Barkley a non seulement couronné la remontée des Giants en deuxième demie, il est venu gâcher le premier match international des Packers.

Le quart Aaron Rodgers a mené les Packers jusqu’à la ligne de six verges des Giants, mais sa passe lors d’un quatrième essai et une verge à franchir a été rabattue à la ligne de mêlée par le maraudeur Xavier McKinney avec un peu plus d’une minute à écouler.

Après que le botteur des Giants Jamie Gillan eut sorti hors des limites de la zone des buts pour ainsi concéder un touché de sûreté, les Packers (3-2) ont récupéré le ballon et se sont préparés pour tenter une passe désespérée.

Toutefois, Rodgers a été plaqué à sa ligne de 29 verges par Oshane Ximines et a perdu le contrôle du ballon au moment où s’égrenaient les dernières secondes au cadran.

Les Giants (4-1) ont marqué 17 points consécutifs en deuxième demie alors que le quart Daniel Jones, malgré une cheville endolorie, a orchestré trois poussées productives qui ont permis à son équipe d’effacer un déficit de 20-10.

Pour les Giants, il s’agit de leur meilleur début de saison depuis qu’ils avaient gagné leurs cinq premières parties en 2009. Par ailleurs, leurs quatre victoires également déjà leur total de la saison 2021.