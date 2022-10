PHOTO JEFF DEAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Miami) Une enquête de la NFL et de son association des joueurs a conclu que les Dolphins de Miami ont respecté le protocole lié aux commotions cérébrales de la NFL après que le quart Tua Tagovailoa eut subi une blessure face aux Bills de Buffalo le mois dernier.

Alanis Thames Associated Press

Les deux parties ont publié une déclaration commune samedi au sujet de leurs conclusions.

« Le résultat dans ce cas-ci n’a pas été celui voulu quand le protocole a été conçu », est-il écrit dans le communiqué.

Pour cette raison, la NFL et l’AJNFL ont accepté de modifier le protocole de la ligue en matière de commotion cérébrale, ajoutant le terme « ataxie » dans la liste de symptômes menant au retrait obligatoire du joueur. Dans le communiqué, l’ataxie est définie comme une « anomalie de l’équilibre/stabilité, coordination motrice ou dysfonction verbale causée par un problème neurologique ».

Si un joueur reçoit un diagnostic d’ataxie par l’équipe ou un médecin neutre, le joueur devra être immédiatement retiré de la rencontre et recevoir un suivi médical.

Dans la première demie du match du 25 septembre contre les Bills, Tagovailoa a encaissé un sévère plaqué du secondeur Matt Milano. Il a semblé désorienté et a eu de la difficulté à garder l’équilibre en tentant de se relever.

Tagovailoa a été envoyé au vestiaire afin de suivre le protocole de la NFL lié aux commotions cérébrales et il a reçu le feu vert pour revenir au jeu. Il était donc de retour à son poste au début du troisième quart, ce qui a choqué plusieurs observateurs.

Moins d’une semaine plus tard, Tagovailoa a obtenu le départ face aux Bengals de Cincinnati. Il a subi une commotion cérébrale dès le premier quart et a quitté le terrain sur une civière. Il demeure à l’écart pour cette raison.

Le consultant en neurotraumatisme qui a géré l’évaluation de la blessure de Tagovailoa face aux Bills a été congédié par l’AJNFL.

Le vice-président de la NFL supervisant les affaires de santé et sécurité, Jeff Miller, a affirmé lors d’une visioconférence, samedi, que la NFL n’endossait pas le congédiement du consultant.

La NFL et l’AJNFL ont dit avoir révisé la séquence vidéo et interviewé conjointement le personnel médical des Dolphins, leur médecin en chef, l’observateur extérieur du match, le consultant en neurotraumatisme et Tagovailoa.

Ils ont conclu que Tagovailoa n’avait pas immédiatement démontré de signes ou de symptômes de commotion cérébrale dans la salle d’examen, durant le reste du match et au cours de la semaine. Cependant, il avait démontré des troubles de motricité immédiatement après le plaqué de Milano.

Après le match, Tagovailoa et l’entraîneur-chef des Dolphins, Mike McDaniel, avaient affirmé que le quart avait subi une blessure au dos quelques jeux plus tôt sur une faufilade.

Selon l’enquête, Tagovailoa a indiqué au personnel médical qu’il avait aggravé une blessure au dos sur le jeu en question, ce qui lui avait fait perdre l’équilibre.

Elle a aussi conclu que le personnel médical avait déterminé que le problème de motricité n’avait pas été causé par une commotion cérébrale.

« Le protocole existe pour établir un standard élevé de soins en cas de commotion cérébrale, a rappelé la NFL et l’AJNFL. Les parties demeurent donc engagées à évaluer le protocole et à s’assurer qu’il reflète notre intention d’évaluer les joueurs en cas de blessure à la tête. »