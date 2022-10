Breece Hall (20) des Jets de New York, en match contre les Dolphins de Miami dimanche à East Rutherford, au New Jersey

(East Rutherford et Londres) Les Jets de New York ont inscrit un touché de sûreté lors de la première possession des Dolphins de Miami et le club new-yorkais a étrillé son adversaire 40-17, dimanche, alors que les Giants de New York l’ont emporté 27-22 contre les Packers de Green Bay, dimanche au Tottenham Hotspur Stadium à Londres

Ken Maguire Associated Press

Les Jets ont mis fin à une disette de 12 rencontres sans victoire contre des rivaux de la section Est de l’Association Nationale.

Zach Wilson, Breece Hall et Braxton Berrios ont également été crédités de majeurs pour les Jets, qui ont porté leur fiche à 3-2 pour la première fois depuis 2017.

Il s’agit de la première victoire de l’équipe contre un rival de section depuis un gain aux dépens de Bills de Buffalo, lors de la 17e semaine de la saison 2019.

Les Dolphins ont perdu les servies d’un autre quart-arrière en raison de blessures lorsque Teddy Bridgewater — qui a remplacé Tua Tagovailoa — a été frappé par le demi de coin Ahmad Gardner sur un blitz, alors qu’il était sur le point de lancer lors du premier jeu de Miami. Bridgewater a été sanctionné par une faute intentionnelle dans la zone des buts, ce qui a entraîné un touché de sûreté.

Bridgewater s’est blessé au coude et a été examiné pour des symptômes de commotion cérébrale avant d’être exclu. Il a été remplacé par la recrue Skylar Thompson, qui a effectué quelques bonnes séquences à l’attaque pour les Dolphins (3-2).

Thompson a trouvé preneur lors de 19 de ses 33 passes pour un total de 166 gagnées par la voie des airs. L’une de ses passes a été interceptée. Dans la défaite, Raheem Mostert a amassé 113 verges par la course et a inscrit un majeur.

Les Dolphins ont baissé pavillon pour un deuxième match de suite après avoir entamé la saison avec trois victoires consécutives.

Bridgewater a été le quart partant après que Tagovailoa eut subi une commotion cérébrale le 29 septembre contre les Bengals, à Cincinnati. Quatre jours auparavant, dans la première demie du match contre les Bills, Tagovailoa a encaissé un sévère plaqué du secondeur Matt Milano. Il a semblé désorienté et a eu de la difficulté à garder l’équilibre en tentant de se relever.

Tagovailoa a été envoyé au vestiaire afin de suivre le protocole de la NFL lié aux commotions cérébrales et il a reçu le feu vert pour revenir au jeu.

Pour cette raison, la NFL et son association des joueurs (AJNFL) ont accepté de modifier le protocole de la ligue en matière de commotion cérébrale, ajoutant le terme « ataxie » dans la liste de symptômes menant au retrait obligatoire du joueur. Dans le communiqué, l’ataxie est définie comme une « anomalie de l’équilibre/stabilité, coordination motrice ou dysfonction verbale causée par un problème neurologique ».

Toutefois, une enquête de la NFL et de l’AJNFL a conclu que les Dolphins ont respecté le protocole lié aux commotions cérébrales lors de la séquence.

Les Giants vainquent les Packers

PHOTO KIN CHEUNG, ASSOCIATED PRESS L’ailier rapproché Daniel Bellinger (82) célèbre son touché avec ses coéquipiers.

Le demi-offensif Saquon Barkley a reçu une remise directe du joueur de centre et franchi la distance de deux verges le séparant de la zone des buts au quatrième quart pour guider les Giants de New York vers victoire de 27-22 contre les Packers de Green Bay, dimanche au Tottenham Hotspur Stadium à Londres.

Le touché de Barkley a non seulement couronné une remontée des Giants en deuxième demie, il est venu gâcher le premier match international des Packers.

Le quart Aaron Rodgers a mené les Packers jusqu’à la ligne de six verges des Giants, mais sa passe lors d’un quatrième essai et une verge à franchir a été rabattue à la ligne de mêlée par le maraudeur Xavier McKinney avec un peu plus d’une minute à écouler.

Après que le botteur des Giants Jamie Gillan eut sorti hors des limites de la zone des buts pour ainsi concéder un touché de sûreté, les Packers (3-2) ont récupéré le ballon et se sont préparés pour tenter une passe désespérée de leur moitié du terrain.

Toutefois, Rodgers a été plaqué à sa ligne de 29 verges par Oshane Ximines et a perdu le contrôle du ballon au moment où s’égrenaient les dernières secondes au cadran.

« Nous avons eu des opportunités, beaucoup d’opportunités », a reconnu Rodgers. « La saison est vieille de cinq semaines, et il reste encore beaucoup de football à jouer. Mais on ne peut pas laisser filer d’autres matchs comme celui-là, cependant, parce que la saison va devenir pas mal ardue. »

Les Giants (4-1) ont marqué 17 points consécutifs en deuxième demie alors que le quart Daniel Jones, malgré une cheville mal en point, a orchestré trois poussées productives qui ont permis à son équipe d’effacer un déficit de 20-10.

PHOTO ALASTAIR GRANT, ASSOCIATED PRESS Le quart des Giants Daniel Jones (8) passe le ballon à Saquon Barkley (26) pendant la deuxième mi-temps.

Pour les Giants, il s’agit de leur meilleur début de saison depuis qu’ils avaient gagné leurs cinq premières parties en 2009. Par ailleurs, leurs quatre victoires égalent déjà leur total de la saison 2021.

« Nous savions que nous étions les négligés dans le match, mais je pense que nous formons un groupe motivé », a déclaré Jones. « Nous sommes motivés à jouer l’un pour l’autre. »

Gary Brightwell avait réussi un touché sur une distance de deux verges pour porter le score 20-20 au terme d’une séquence offensive de 15 jeux et 91 verges. Sur la séquence, Jones a couru pour deux premiers essais, après n’avoir fait qu’une seule course pour un gain de trois verges en première demie.

Rodgers a complété sa journée de travail avec des gains de 222 verges par la passe et deux touchés à Allen Lazard et Marcedes Lewis en première demie. Il a cependant été incapable d’ajouter des points au tableau indicateur en deuxième demie.

PHOTO ALASTAIR GRANT, ASSOCIATED PRESS Le quart Aaron Rodgers

« Donnez tout le crédit aux Giants. Ils ont mieux dirigé le match que nous, ils ont mieux joué que nous », a analysé l’entraîneur-chef des Packers, Matt LaFleur.

« Il n’y a pas de doute qu’ils voulaient [gagner] plus que nous, a-t-il ajouté. C’est l’histoire de deux demies. Ils nous ont maltraités en deuxième demie. Vous ne pouvez pas faire ça dans cette ligue. »

Les Giants ont entamé le duel au premier rang dans la Ligue nationale de football pour les gains au sol, mais ont eu de la difficulté à mettre leur attaque terrestre en marche en début de rencontre.

Ils se sont retrouvés face à un déficit de 17-3 après que Rodgers eut complété des passes de quatre verges à Lazard et de deux verges à Lewis dans la zone des buts.

Tôt dans le match, Jones semblait limité dans ses déplacements par sa cheville endolorie et n’a pas représenté une menace par la course pendant la première demie. Barkley a ensuite accepté une remise directe du centre pour un gain de 40 verges jusqu’à la ligne de 38 des Packers.

Soudainement, l’attaque des Giants a semblé prendre vie et à la suite d’un double jeu renversé, l’ailier rapproché recrue Daniel Bellinger a transporté le ballon jusque dans la zone des buts pour réduire l’avance des Packers à 17-10.

Un placement de 48 verges de Mason Crosby sur le dernier jeu de la première demie a permis aux Packers de se donner un coussin de 10 points.

Barkley, qui a quitté brièvement la rencontre en raison d’un problème à une épaule, a terminé sa journée de travail avec des gains de 70 verges au sol en 13 courses.

Jones a ajouté 37 verges en 10 courses, en plus de compléter 21 de ses 27 passes pour des gains de 217 verges.

Dans la défaite, Randall Cobb a été le meilleur receveur des Packers avec sept passes captées pour des gains de 99 verges.