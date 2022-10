Les Carabins de l’Université de Montréal ont remporté un cinquième gain en autant de matchs cette saison, samedi au centre Claude-Robillard, en prenant la mesure des Stingers de Concordia, 31-13.

Michel Marois La Presse

Les deux équipes ont dû composer avec des conditions typiquement automnales, avec notamment un vent frais qui soufflait du nord au sud, dans le sens du terrain, et ce sont d’abord les défenses qui se sont mises en évidence. Il a d’ailleurs fallu patienter jusqu’à la fin du premier quart pour voir les Carabins s’inscrire au pointage au terme d’une longue poussée de 64 verges et 11 jeux.

Avec un troisième essai et six verges à faire, les hôtes ont décidé d’y aller le tout pour le tout et le quart Jonathan Sénécal a lancé une passe précise à William Legault au milieu de la zone des buts pour le touché. Sur leur lancée, les Carabins ont creusé l’écart après une autre longue poussée (72 verges en 10 jeux), ponctuée par une course de six verges de Bertrand Beaulieu.

Au début de la deuxième demie, avec l’avantage du vent, les Carabins ont définitivement scellé l’issue du match en inscrivant deux touchés rapides, sur des courses de Bertand Beaulieu (six verges) et Rakin Canal-Charles (deux verges), et un touché de sûreté.

Sénécal, qui a complété le match avec 19 passes complétées en 25 tentatives et 233 verges de gains aériens.

Avec un tel vent, il fallait être prudent. Nous avons pris ce qu’ils nous ont donné et nous n’avons pas commis d’erreurs. En deuxième demie, nous savions qu’il fallait profiter du vent. Nous avons été moins conservateurs et ç’a fonctionné. Jonathan Sénécal

En défense, les Carabins ont affiché leur intensité habituelle. « On en parle beaucoup entre nous, a expliqué le secondeur Nicky Farinaccio, encore l’un des meilleurs sur le terrain samedi. Ça commence au début de la semaine, à l’entraînement, et on essaie de garder ça jusqu’à la fin du match. »

« Je suis vraiment content de notre performance aujourd’hui pendant trois quarts et demi, a pour sa part souligné l’entraîneur-chef Marco Iadeluca. Il y a eu un petit relâchement à la fin, mais ça nous a permis de mettre plusieurs joueurs sur le terrain, des gars qui sont allés chercher un peu d’expérience. On voulait améliorer notre jeu dans la “Red Zone”, relancer notre attaque au sol et on l’a fait. »

PHOTO JAMES HAJJAR, FOURNIE PAR LES CARABINS L'attaque des Carabins a eu de nombreux moments pour célébrer.

Des Stingers plus

Après une performance erratique la semaine dernière dans une défaite devant Sherbrooke, à Concordia, les Stingers ont été plus constants, mais le quart Olivier Roy a subi quatre sacs et l’attaque n’a réussi à se mettre en marche qu’en fin de match, alors que plusieurs réservistes étaient sur le terrain pour leurs rivaux.

Profitant d’un vent favorable, Roy a réussi plusieurs passes spectaculaires, dont deux à Jaylon Greaves (32 verges) et Mathieu Robitaille (24 verges) pour des touchés. Le quart des Stingers a complété le match avec 301 verges de gains par la passe, Greaves et Santino Sparagna accumulant plus de 100 verges de gains.

On a montré signe de vie, même si le résultat n’est pas ce qu’on voulait. Les conditions n’étaient pas faciles, mais elles étaient les mêmes pour les deux équipes. Ils va falloir s’adapter et mettre plus de points sur le tableau. Olivier Roy

De son côté, l’entraîneur-chef Brad Collinson a estimé : « On s’est présenté en équipe et les joueurs se sont battus jusqu’au bout. Les Carabins ont une bonne équipe et il faut jouer 60 minutes si on veut rivaliser avec eux. Nous avons mis trop de temps à débloquer en attaque. Nous sommes encore en lutte pour les séries; notre prochain match, contre McGill (dans deux semaines), sera déterminant pour la dernière place qualificative et nous devrons être prêts! »

Les Carabins (5-0) disputeront quant à eux leur prochain match samedi prochain à Québec, dans un choc avec le Rouge et Or de l’Université Laval (5-1) qui pourrait déterminer le champion de la saison régulière. « C’est toujours spécial à Laval, avec une grosse foule et beaucoup d’ambiance, a rappelé Jonathan Sénécal. Ça va avoir un impact, c’est certain, mais nous serons prêts à composer avec ça. »

Vainqueurs 21-18 le 10 septembre à Montréal lors du premier match entre les deux équipes, les Carabins seront assurés du premier rang avec une autre victoire. Le Rouge et Or devra pour sa part s’imposer par plus de trois points pour prendre l’avantage au classement. Une grosse semaine de préparation attend donc les deux équipes.

« Sur ce plan, toutes les semaines de préparation sont intenses, a rappelé Marco Iadeluca. On va prendre un peu de temps pour savourer cette victoire et on pensera au Rouge et Or à partir de demain! »