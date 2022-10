Football universitaire

Victoire sans trop de tracas du Rouge et Or face aux Redbirds

Ce ne fut pas nécessairement une belle promenade tranquille dans le parc pour la formation du Rouge et Or de l’Université Laval, mais la visite des Redbirds de McGill au Stade Telus n’a pas été non plus problématique. La formation de Québec a été en contrôle du match pour la très grande majorité de l’après-midi pour filer vers un gain de 36-17 devant 11 573 spectateurs.