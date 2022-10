Déjà privés de Mac Jones, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont aussi perdu les services de Brian Hoyer (commotion cérébrale) tôt dans leur défaite de 27-24 à Green Bay, dimanche. Bailey Zappe a été lancé dans la mêlée et la recrue n’a pas mal fait (10 en 15 pour 99 verges et une passe de touché). Mais comme l’a résumé Bill Belichick, Aaron Rodgers était trop fort.

Miguel Bujold La Presse

Les Pats (1-3) sont dans une situation précaire et les probabilités qu’ils atteignent les éliminatoires sont déjà très faibles. Même lorsque Jones joue, le talent n’est pas assez relevé en Nouvelle-Angleterre. Ça prend quelques joueurs exceptionnels pour gagner dans la NFL et les Patriots ne les possèdent pas.

Ça ne va pas mieux du côté des Steelers de Pittsburgh (1-3), qui ont perdu leurs trois derniers matchs, dont celui de dimanche face aux Jets de New York, 24-20. Ils sont menacés de subir leur première saison perdante en 19 ans et seulement leur huitième en 51 ans.

Mike Tomlin doit donner le ballon au choix de premier tour Kenny Pickett dans cette saison transitoire, c’est l’évidence. La défense devra quant à elle être renflouée considérablement l’hiver prochain. Notons que les Steelers ont maintenant une fiche de 0-8 lorsque T. J. Watt ne joue pas…

PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS À son premier match de la saison, Zach Wilson a permis aux siens d’effacer un déficit de 10 points pour vraincre les Steelers 24-20.

Pour les jeunes Jets, il y a eu des signes encourageants dans leur victoire de dimanche à Pittsburgh. À son premier match de la saison, Zach Wilson a été très bon au quatrième quart en permettant aux siens d’effacer un déficit de 10 points. Il a joué comme le deuxième choix (en 2021) qu’il est.

Les quatre premiers choix des Jets en 2022, dont trois de première ronde, ont également tous contribué à la victoire. Le demi offensif Breece Hall a inscrit le touché de la victoire avec 16 secondes à jouer et l’ailier défensif Jermaine Johnson a réussi un sac important. Le demi de coin Sauce Gardner et le receveur Garrett Wilson ont réussi quelques beaux jeux, eux aussi.

Les Jets semblent enfin sur la bonne voie avec l’entraîneur-chef Robert Saleh, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les Patriots, qui doivent déjà composer avec les Bills de Buffalo et les Dolphins de Miami dans leur division.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS Russell Wilson a joué son meilleur match dans l’uniforme des Broncos en réussissant 17 de ses 25 passes pour 237 verges et deux touchés.

Les Raiders ont fait le boulot

Défaits à leurs trois premiers matchs, les Raiders de Las Vegas devaient absolument gagner contre les Broncos de Denver. Leur victoire de 32-23 était la première en 12 ans de Josh McDaniels à titre d’entraîneur-chef.

Curieusement, Russell Wilson a joué son meilleur match dans l’uniforme des Broncos en réussissant 17 de ses 25 passes pour 237 verges et deux touchés. Il a toutefois été victime de trois sacs à des moments importants.

À l’inverse, Derek Carr (21 en 34 pour 188 verges et aucun touché) a été ordinaire. Les Raiders l’ont plutôt emporté grâce au porteur Josh Jacobs (144 verges en 28 courses et deux touchés) et à une performance inspirée de leur défense en deuxième demie. Les Raiders auront maintenant pour mission d’aller surprendre les Chiefs à Kansas City, lundi prochain. Quant aux Broncos, ils recevront Matt Ryan et les décevants Colts d’Indianapolis, jeudi soir.

PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS Kirk Cousins a multiplié les mauvaises lectures de jeu et décisions, et plusieurs de ses passes manquaient de précision.

Chanceux, les Vikings

La journée de dimanche s’est amorcée avec le match matinal disputé à Londres entre les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Vikings du Minnesota. Il s’agissait du premier de trois matchs qui seront joués à Londres cette saison. Munich et Mexico accueilleront également un match.

Les Saints ont joué sans Alvin Kamara, Jameis Winston et Michael Thomas, et les Vikings ont également pu bénéficier d’excellentes positions sur le terrain à trois occasions grâce à deux revirements et à un jeu truqué sur un botté de dégagement. Bref, ils auraient dû gagner ce match facilement.

Or, leur victoire de 28-25 ne s’est confirmée que lorsque la tentative de placement de Will Lutz a échoué sur le dernier jeu du match. Kirk Cousins a multiplié les mauvaises lectures de jeu et décisions, et plusieurs de ses passes manquaient de précision. Note aux Vikings : il est extrêmement improbable que vous puissiez remporter un championnat avec Cousins.

PHOTO JEFF DEAN, ASSOCIATED PRESS Tua Tagovailoa n’aurait jamais dû revenir au jeu contre les Bills et n’aurait jamais dû affronter les Bengals, jeudi.

Tua : la NFL doit s’ajuster

On est tous d’accord : Tua Tagovailoa n’aurait jamais dû revenir au jeu contre les Bills de Buffalo et n’aurait jamais dû affronter les Bengals de Cincinnati, jeudi. L’Association des joueurs a d’ailleurs congédié le médecin indépendant qui avait examiné et donné le feu vert au quart-arrière pour qu’il retourne dans le match contre Buffalo.

Le seul bon côté de cette situation, c’est que la NFL est déterminée à ce qu’elle ne se reproduise plus. La Ligue et l’Association des joueurs mettront assurément des mécanismes en place afin d’éliminer toute zone grise. Lorsqu’un joueur titube et qu’il peine à rester sur ses jambes, c’est parce qu’il est sonné, ce n’est pas parce qu’il a mal au dos.