« J’ai eu un épisode de fibrillation auriculaire mercredi, mon cœur a été choqué pour retrouver son rythme jeudi et je joue aujourd’hui. C’est tout », a écrit J.J. Watt sur son compte Twitter.

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Charlotte) L’ailier défensif J.J. Watt des Cardinals de l’Arizona s’est soumis à une procédure médicale visant à normaliser son rythme cardiaque à la suite d’un épisode de fibrillation auriculaire plus tôt cette semaine, mais prévoyait tout de même participer au match de dimanche contre les Panthers de la Caroline.

Steve Reed Associated Press

Sur son compte Twitter dimanche, Watt a dit avoir été avisé que quelqu’un avait coulé des informations personnelles à son sujet et qu’elles allaient être rapportées.

« J’ai eu un épisode de fibrillation auriculaire mercredi, mon cœur a été choqué pour retrouver son rythme jeudi et je joue aujourd’hui. C’est tout », a écrit le footballeur âgé de 33 ans.

Les Cardinals ont rapporté que Watt n’a pas participé aux séances d’entraînement de l’équipe mercredi et jeudi, et qu’il s’était entraîné de manière limitée vendredi. L’équipe avait indiqué qu’il représentait un cas incertain en vue du match de dimanche en raison d’une blessure à un mollet et d’une maladie.

La fibrillation auriculaire est définie comme un « rythme cardiaque irrégulier et souvent très rapide qui peut entraîner la formation de caillots sanguins dans le cœur », selon la Clinique Mayo. Si elle n’est pas traitée correctement, elle peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance cardiaque et d’autres complications liées au cœur.

Watt avait manqué le premier match de l’année en raison de sa blessure au mollet, mais il a participé aux deux dernières parties. Il est l’auteur des deux seuls sacs de son équipe cette saison.

Trois fois choisi le joueur défensif de l’année dans la NFL, Watt compte 104 sacs depuis le début de sa carrière.