Russell Wilson

Une erreur de 245 millions ?

Il y a un vent de renouveau à Denver cette saison. Les Broncos ont de nouveaux propriétaires, un nouvel entraîneur-chef et un nouveau quart-arrière. Mais malgré une fiche un peu trompeuse de 2-1, leur début de saison est laborieux et a de quoi inquiéter même les plus ardents partisans du club.