Les Alouettes affrontent les Elks à Edmonton, ce samedi

Miguel Bujold La Presse

Victorieux à quatre de leurs cinq derniers matchs, les Alouettes tenteront de poursuivre cette séquence heureuse contre les Elks, ce samedi à Edmonton (16 h). Quelques jeunes joueurs tenteront alors de poursuivre leur ascension au sein du club, notamment le receveur Tyson Philpot et le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage.

Les quelques années que Kavis Reed a passées comme directeur général des Alouettes n’ont pas seulement été désastreuses sur le terrain. Les résultats ont été tout aussi exécrables au repêchage canadien, croyez-le ou non.

En plus d’avoir sacrifié deux choix de premier tour pour Johnny Manziel, Reed a choisi deux joueurs de ligne offensive qui n’ont presque pas joué avec deux autres choix de premier tour, Trey Rutherford et Tyler Johnstone. Ses meilleures sélections ont été le porteur de ballon Jeshrun Antwi et le receveur Kaion Julien-Grant, qui font toujours partie des Alouettes. Pour le reste, il y a eu quelques simples et un paquet de retraits sur trois prises.

Avant même d’être le successeur de Reed, Danny Maciocia insistait toujours sur l’importance d’avoir de bons joueurs canadiens dans la LCF. Les trois grandes lignes de son plan ont toujours été d’avoir un quart-arrière de qualité, une bonne ligne offensive et un groupe de joueurs canadiens talentueux.

« Je le dis souvent, c’est essentiel d’avoir un bon contenu canadien. C’est impossible d’avoir une équipe qui peut rivaliser avec les meilleures si on n’en a pas », a réitéré le DG et entraîneur-chef par intérim plus tôt cette semaine.

Si l’on compare les trois premiers repêchages de Maciocia avec les Alouettes à ceux de Reed, la différence est frappante. Non seulement le Montréalais a trouvé plusieurs joueurs de soutien et d’unités spéciales, mais il semble aussi avoir réussi quelques coups fumants.

Parce qu’ils avaient obtenu des essais dans la NFL, Marc-Antoine Dequoy et Pier-Olivier Lestage ont glissé jusqu’au deuxième tour. Maciocia a bondi sur l’occasion en sélectionnant ces deux joueurs qu’il avait lui-même dirigés chez les Carabins de l’Université de Montréal. Dequoy est le maraudeur partant de l’équipe et Lestage obtiendra son deuxième départ comme garde, ce samedi à Edmonton.

Mais le coup de circuit de Maciocia n’a pas été l’un de ces deux choix ni la sélection du secondeur Tyrell Richards avec le tout premier choix de 2022. Ce fut plutôt la sélection du receveur Tyson Philpot au neuvième rang de ce même encan.

Originaire de Delta, en Colombie-Britannique, Philpot a eu une belle carrière avec les Dinos de l’Université de Calgary. Il a été choisi quatre rangs après son frère jumeau Jalen, un autre receveur, qui évolue maintenant chez les Stampeders de Calgary.

« Regardez les statistiques, vous verrez bien que je suis supérieur ! Mais il a été repêché avant moi, alors je sens que je dois prouver que je suis meilleur », a répondu Tyson avec le sourire lorsqu’on lui a demandé de se comparer à son frère.

Les statistiques de Philpot sont modestes, mais chaque fois qu’il touche au ballon, on a l’impression qu’un touché est possible. En plus de ses 22 attrapés pour 279 verges et 2 touchés, il a retourné 11 bottés de dégagement et 12 bottés d’envoi et a très bien fait dans ce rôle, notamment avec des retours de 58 et 60 verges.

Pour un receveur canadien de première année, je dirais que Tyson [Philpot] est probablement le meilleur que j’ai vu. Danny Maciocia, DG et entraîneur-chef par intérim des Alouettes

Lorsqu’on a demandé à Philpot s’il croyait pouvoir devenir un receveur étoile dans la LCF, l’un de ses coéquipiers qui se trouvait près de lui est intervenu.

« Il n’y a aucun doute qu’il deviendra un receveur étoile dans cette ligue, ce n’est qu’une question de temps », a répondu nul autre que Trevor Harris.

« Il a raté presque tout le camp en raison d’une blessure à une cuisse, mais plutôt que de se relaxer et de constamment regarder son téléphone comme certains autres jeunes joueurs, il a appris notre cahier de jeux. Lorsqu’il est revenu au jeu, il pouvait jouer à n’importe quelle position comme receveur.

« Il est extrêmement explosif et est très méticuleux pour ce qui est du synchronisme et de la précision de ses tracés. Mais c’est lorsqu’il a le ballon entre les mains qu’il est un joueur vraiment spécial. »

« On rêve d’avoir un impact tôt dans sa carrière lorsqu’on arrive dans la LCF, mais je ne pensais pas que ça se produirait aussi tôt. Je suis heureux de ma contribution jusqu’à présent. Mais l’équipe m’a repêché au premier tour pour que je devienne un receveur de l’élite. »

Bon départ pour Lestage

Le prochain jeune joueur à étendre son rôle au sein des Alouettes sera probablement Lestage. Le garde a joué son premier match comme partant la semaine dernière.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le garde des Alouettes Pier-Olivier Lestage

« C’était mon premier départ, alors ce n’était pas parfait, mais ç’a bien été. Je suis satisfait dans l’ensemble, même s’il y a quelques jeux que j’aurais aimé pouvoir rejouer. »

Lestage est d’avis que le noyau de jeunes joueurs canadiens de talent chez les Alouettes s’améliore rapidement et qu’il connaîtra du succès.

« C’est vraiment agréable de faire partie d’un jeune noyau comme celui-là. Ça ne s’appelle pas la Ligue canadienne pour rien, il faut avoir de bons joueurs canadiens. J’ai hâte de voir ce qu’on va faire dans les prochaines années. »