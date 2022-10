(Edmonton) Le renvoi de Khari Jones après seulement quatre matchs a été aussi discutable que controversé. Mais plus le temps avance, plus il semble que Danny Maciocia a pris la bonne décision.

Bien sûr, on ne saura jamais si Jones serait parvenu à relancer les Alouettes après une saison en deçà des attentes en 2021 et un premier mois difficile en 2022. On sait toutefois que l’équipe a maintenant gagné cinq de ses six dernières parties et atteint la barre des ,500 (7-7) grâce à sa victoire de 25-18, samedi à Edmonton.

Les pauvres Elks, eux, ont subi une 15e défaite de suite à domicile, établissant ainsi un triste record de la LCF.

Ce n’est pourtant pas comme si les Elks n’avaient pas eu l’occasion de mettre fin à cette séquence gênante. Ils en ont eu trois belles au quatrième quart, mais chaque fois, la défense des Als a mis fin à leurs espoirs avec de « gros » jeux.

Le plus important a été réalisé par les secondeurs Adarius Pickett et Tyrice Beverette. C’était 18-17 pour les Elks, qui se trouvaient profondément dans le territoire adverse. Pickett a toutefois fait dévier une passe de Taylor Cornelius et Beverette a inscrit un majeur de 99 verges après avoir intercepté le ballon. Plutôt que de prendre les devants 21-17 ou 25-17, les Elks ont vu les Alouettes se donner une avance de 25-18 après une transformation de deux points.

Edmonton s’est approché de la zone payante à nouveau, mais la défense des Als a arrêté trois courses consécutives de Kevin Brown en situation de 1er et les buts, puis Micah Awe a mis fin à la dernière série des Elks et au suspense avec une interception.

Ce serait chercher des poux que de critiquer l’unité de Noel Thorpe pour les nombreuses pénalités dont elle a écopé. Les Alouettes ont terminé le match avec 11 pénalités pour des pertes de 106 verges et la défense en a été la première responsable. Mais au bout du compte, les Elks n’ont pas marqué le moindre point en deuxième demie.

En plus de ses 2 interceptions cruciales, la défense des Alouettes a réussi 4 sacs. Les défenses de Thorpe se sont presque toujours démarquées par leur robustesse, et sur ce plan, celle des Alouettes s’est nettement améliorée par rapport à ce que l’on voyait en début de saison. Thorpe a remplacé le coordonnateur défensif Barron Miles au moment même où Maciocia est devenu l’entraîneur-chef par intérim.

En 2019, les Alouettes trouvaient souvent le moyen de remporter des matchs qui semblaient perdus. En 2021, c’était le contraire, alors que l’équipe était incapable de gagner les matchs serrés. Après une première moitié de saison qui a ressemblé à ce que l’on avait vu en 2021, les Als semblent avoir réappris à gagner grâce à de bons quatrièmes quarts. Bon signe.

Un duo Stanback-Fletcher à venir

Les Alouettes n’avaient pas joué un match à l’étranger depuis le 11 août… Ils étaient peut-être un peu dépaysés à l’aéroport, mais bien des membres du club se sentaient sûrement comme chez eux en arrivant à Edmonton.

Des anciens Elks, il y en a plusieurs chez les Alouettes, surtout du côté défensif, avec Thorpe, Almondo Sewell, Michael Moore, Nafees Lyon et Thomas Costignan. Mais il y a également deux joueurs importants de l’attaque qui sont passés par le nord de l’Alberta, Trevor Harris et le porteur Walter Fletcher.

Harris et Fletcher ont tous deux commis un échappé, mais ont bien fait contre une défense qui a joué avec beaucoup d’énergie et d’intensité.

Harris n’a tenté que 17 passes, mais il en a complété 14, dont une de touché à Eugene Lewis, un superbe attrapé à une main du receveur vétéran. Le quart des Als a pris de bonnes décisions et a bien distribué le ballon, comme il sait si bien le faire.

Fletcher a récolté 67 verges en 12 courses et en a ajouté 29 par la passe. William Stanback a recommencé à s’entraîner avec l’équipe la semaine dernière et pourrait effectuer un retour au jeu dès le prochain match, le 10 octobre contre le Rouge et Noir d’Ottawa à Montréal. Fletcher devrait toutefois continuer de faire partie de la formation. Les Alouettes pourront se payer le luxe d’avoir deux porteurs américains en uniforme, notamment parce que trois de leurs six meilleurs receveurs sont canadiens.

Les unités spéciales ? Ce ne fut pas leur meilleure journée. David Côté a raté deux de ses trois tentatives de placement, qui étaient toutefois toutes de plus de 50 verges. Le retourneur Chandler Worthy a connu un match tranquille et les unités de couverture ont accordé un retour de 35 verges à Christian Saulsberry qui a permis aux Elks d’amorcer leur dernière série à la ligne de 42 verges des Alouettes. La défense a par contre éteint la menace.