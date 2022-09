(Montréal) Les Alouettes de Montréal sont en bonne position en vue des éliminatoires de la Ligue canadienne de football, mais le travail n’est pas complété. Après avoir pris l’ascendant sur les Tiger-Cats d’Hamilton la semaine dernière, ils tenteront d’écarter les Elks d’Edmonton de la course, samedi, au Commonwealth Stadium.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La victoire des Alouettes (6-7) vendredi dernier leur a permis de s’approprier le bris d’égalité contre les Tiger-Cats (4-10) si ces derniers devaient les rattraper au classement dans l’Est.

La troupe de Danny Maciocia tentera de briser les reins des Elks (4-10), qui ne peuvent plus se permettre de perdre s’ils espèrent profiter de la règle du croisement pour devenir la tête de série no 3 dans l’Est.

« Nous sommes en éliminatoires présentement. On gagne ou on est éliminé. On doit gagner ce match. On l’aborde de la même façon que face à la Saskatchewan », a admis Adam Konar, secondeur des Elks à l’entraînement cette semaine.

« C’est énorme pour eux, a fait valoir Maciocia. C’est ce que je disais aux joueurs (cette semaine) : ils ont beaucoup en jeu. Il faut garder la même concentration que nous avons eue lors des derniers matchs. Non seulement on veut se qualifier pour les éliminatoires, mais on veut jouer notre meilleur football dans la deuxième moitié de saison et particulièrement dans les (cinq) prochains matchs. Si on fait ça, j’ai hâte de voir où on va terminer la saison. »

Les Elks n’ont plus de marge de manœuvre. Ce n’est pas le cas pour les Roughriders de la Saskatchewan, qui comptent aussi six victoires (contre huit revers) au quatrième rang dans l’Ouest. Ce sont aussi les Riders que les Alouettes cherchent à distancer cette semaine.

« Quatre victoires à nos cinq derniers matchs, c’est positif, mais faut continuer d’avancer. La règle du croisement nous fait peur. Si tu termines troisième dans l’Est, tu peux les avoir dans les jambes, a noté André Bolduc, entraîneur des demis et adjoint à l’entraîneur-chef. Si on a le même nombre de victoires, on passe, alors chaque victoire est importante.

Dans la LCF c’est d’aller en éliminatoires qui est important, peu importe comment tu t’y rends. Le match à Edmonton est presque un match éliminatoire pour nous. On veut écarter ces adversaires-là pour aller vers Toronto, qui n’ont pas un calendrier facile : ils vont à Regina, à Calgary et deux matchs contre nous. C’est un gros match pour nous et les gars prennent ça au sérieux. André Bolduc, entraîneur des demis et adjoint à l’entraîneur-chef

Cette bonne séquence des Alouettes leur permet maintenant d’avoir les yeux tournés vers les Argonauts (8-5) et le premier rang dans l’Est. Les deux formations termineront d’ailleurs la saison en jouant une série aller-retour l’une contre l’autre : tout pourrait se jouer lors de ces deux matchs. Mais Maciocia assure que sa troupe n’a que les Elks en tête.

« Tous les matchs, nous devons avoir la même attitude, la même concentration et la même préparation, a-t-il souligné. Avant de penser à Toronto, il faut passer au travers des matchs des prochaines semaines. Si on peut garder cette même attitude, on va être dans tous ces matchs-là. »

À leur précédent affrontement, les Elks avaient profité d’un relâchement des Alouettes pour marquer 14 points — contre aucun — au quatrième quart et se sauver avec une victoire de 32-31. Selon le garde Kristian Matte, cet aspect du jeu des Alouettes a depuis été « nettoyé ».

On a démontré qu’on était capable de finir nos matchs dans les dernières rencontres. De jouer les cinq six dernières minutes du quatrième quart avec aplomb. On ne tient rien pour acquis, car n’importe qui peut l’emporter chaque semaine. Kristian Matte, garde

« Après la fête du Travail, c’est là que les vraies choses commencent, a pour sa part avancé le quart Trevor Harris, qui vient de connaître une très bonne sortie contre les Tiger-Cats. Vous devenez l’équipe que vous êtes à ce point-ci de la saison. Notre fiche des derniers matchs ne nous donne pas de victoires dans les semaines à venir, alors il ne faut pas lever le pied. »

« En tant qu’équipe, tu veux bien finir les saisons. Quand tu arrives en fin de saison et que tu ne termines pas en ascension, ce n’est pas le meilleur scénario pour se présenter en éliminatoires, a fait remarquer l’entraîneur de la ligne à l’attaque, Luc Brodeur-Jourdain. On veut aussi garder les yeux sur le sommet et c’est ce qui te permet de décider toi-même de ta voie. […] On ne peut pas laisser cette opportunité à Edmonton. »

Les Alouettes jouent d’ailleurs du meilleur football qu’en juillet dernier. Pour preuve : ils n’ont accordé aucun sac aux Tiger-Cats la semaine dernière.

« Trevor est resté très propre dans le dernier match, il n’a que rarement été pressé, a ajouté LBJ. Tout ça découle du fait qu’on a quand même joué du football avec une belle progression. On a bien bougé le ballon, quelques jeux avec des passes profondes, mais surtout du football à déploiement rapide. Trevor a été capable de bien distribuer le ballon, passant le ballon à huit receveurs différents. »

Reste maintenant à répéter tout cela contre les Elks, à compter de 16 h samedi.