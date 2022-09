PHOTO RUSTY JONES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Charlotte) Le demi offensif Christian McCaffrey des Panthers de la Caroline était de retour à l’entraînement vendredi après avoir raté les deux journées précédentes en raison d’une blessure à une cuisse.

Steve Reed Associated Press

McCaffrey a couru, effectué des tracés et capté des passes pendant la période de 20 minutes de l’entraînement accessible aux journalistes. Il représente un cas incertain en vue du duel de dimanche entre les Panthers (1-2) et les Cardinals de l’Arizona (1-2).

Devant les journalistes, l’entraîneur-chef Matt Rhule s’est dit « très optimiste » de pouvoir compter sur McCaffrey dimanche.

« Il a bien paru (sur le terrain) aujourd’hui. À moins que quelque chose n’arrive, je suis sûr qu’il va tout faire pour être disponible. Nous sommes très optimistes », a déclaré Rhule, qui ne s’inquiète pas du fait que son demi offensif ait raté deux journées d’entraînement.

McCaffrey entame la semaine à égalité en cinquième place dans la NFL pour les verges accumulées au sol. Il a gagné au moins 100 verges par la course lors de chacun des deux derniers matchs des Panthers, face aux Giants de New York et contre les Saints de La Nouvelle-Orléans.