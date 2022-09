Trois touchés de Kevin Mital et une poussée offensive de soixante points sans réplique du Rouge et Or ont eu raison des Stingers de Concordia, dimanche après-midi, au stade Telus. L’Université Laval l’a finalement emporté 60 à 14.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

La rencontre, qui opposait la meilleure attaque (Concordia) à la meilleure brigade défensive (Laval) du RSEQ, avait pourtant bien commencé pour les Stingers, qui s’étaient emparé des commandes dès les premiers instants du match grâce au touché d’Adrien Guay, alors qu’il n’y avait que 2:16 d’écoulées au cadran.