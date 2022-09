La NFL va remplacer le Pro Bowl par des concours d’habiletés étalés sur une semaine et un match de flag-football, a appris l’Associated Press.

Rob Maaddi Associated Press

Le nouvel évènement remplacera le match des étoiles du football commencé en 1951. Il sera renommé The Pro Bowl Games et mettra en vedette des joueurs des Associations américaine et nationale qui déploieront leurs talents sur le terrain et à l’extérieur lors de défis sur plusieurs jours. L’évènement de 2023 aura lieu à Las Vegas et le match de flag-football sera présenté au stade Allegiant, le dimanche 5 février.

Peyton Manning et sa société Omaha Productions contribueront à établir la programmation et à promouvoir le contenu de l’évènement tout au long de la semaine. Manning, sélectionné à 14 reprises au Pro Bowl au cours d’une fructueuse carrière qui l’a conduit au Temple de la renommée, donnera son point de vue et fera également partie du personnel d’entraîneurs pour le match de flag football.

« Le Pro Bowl est un dossier que nous examinons depuis un certain temps, a déclaré Peter O’Reilly, directeur de la NFL, à l’Associated Press. À la suite du match de l’année dernière, nous avons pris la décision sur la base de nombreuses conversations à l’interne, de commentaires des directeurs généraux et des entraîneurs, et en recueillant beaucoup de commentaires des joueurs. Nous pensons qu’il existe une réelle occasion de faire quelque chose de complètement différent et de s’éloigner d’un match traditionnel de football. Nous avons décidé que l’objectif était de célébrer 88 des plus grandes vedettes de la NFL d’une manière vraiment positive, amusante et compétitive.

« Les commentaires très directs des gars qui ont participé au Pro Bowl récemment étaient de conserver un évènement de plusieurs jours. C’était extrêmement positif, tant de la part des joueurs que des clubs. »

Le Pro Bowl a fait ses débuts en janvier 1951 à Los Angeles et y est demeuré pendant 21 saisons avant que le match ne se déplace dans différentes villes de 1972 à 1980. Hawaii l’a accueilli de 1980 à 2009, et la rencontre s’est déroulée sur plusieurs sites au cours des années suivantes, notamment Miami, Phoenix, Orlando et Las Vegas.

La qualité du jeu au Pro Bowl a souvent été critiquée. Les joueurs, naturellement inquiets de se blesser, le considèrent plus comme un match amical que comme une compétition. Un match de flag-football pourrait augmenter la compétition tout en évitant les blessures potentielles.

La NFL démontre un intérêt marqué pour le flag-football. La ligue s’est associée à la Fédération internationale de football pour présenter le flag-football aux Jeux mondiaux en juillet avec un regard vers les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.

La ligue prévoit annoncer le nouveau format, lundi.

Le vote des amateurs contribuera toujours à déterminer les listes des deux équipes. Tom Brady totalise le plus d’invitations au Pro Bowl avec 15. Quatre joueurs en comptent 14, dont Manning.