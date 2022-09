Les Buccaneers battent les Saints et les Cowboys tiennent le coup

(Nouvelle-Orléans) Tom Brady a été l’étincelle d’une mêlée et a ensuite repéré Breshad Perriman dans la zone des buts pour mener les Buccaneers de Tampa Bay à un gain de 20-10 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, dimanche. Les Cowboys de Dallas se sont quant à eux sauvés avec un gain de 20-17 aux dépens des Bengals de Cincinnati, dimanche.

Brett Martel Associated Press

L’échauffourée a mené à l’expulsion du demi de coin des Saints Marshon Lattimore et du receveur des Buccaneers Mike Evans.

Brady, qui avait perdu ses quatre derniers matchs de saison régulière contre les Saints, a de nouveau connu des difficultés pour les trois premiers quarts du match contre un rival de la section Sud de l’Association Nationale.

Brady, visiblement frustré, a été capté par la caméra lançant une tablette sur le banc de l’équipe.

« Ç’a été un match difficile sur toute la ligne, a admis Brady. C’est une très bonne équipe, très bien entraînée, une équipe contre laquelle nous avons beaucoup de difficulté. Donc, ça fait du bien de gagner. »

Après avoir vu l’une de ses passes ne pas trouver preneur lors d’un troisième essai au quatrième quart, Brady a enguirlandé Lattimore. Le porteur de ballon Leonard Fournette est ensuite entré dans la mêlée et a bousculé le demi de coin vedette des Saints. Lattimore a répliqué en bousculant Fournette, et Evans s’est précipité et a envoyé Lattimore au sol — un peu comme il l’avait fait dans un match de 2017 entre ces équipes.

« Ç’a été un duel émotif, a noté Brady, sans ambages. Mieux réussir l’exécution a aidé tout le monde. Je pense que la défensive a encore bien joué et que la ligne offensive s’est bien battue. »

Evans a été éjecté, comme il y a cinq saisons. Mais cette fois, Lattimore l’a été aussi.

« Ça fait mal de perdre son meilleur demi de coin, a avoué l’ailier défensif Cameron Jordan. Les gars s’acharnent sur lui parce qu’ils savent qu’il est l’un des meilleurs demis de coins de la ligue. »

L’expulsion de Lattimore et l’absence de Paulson Adebo en raison d’une blessure à la cheville ont laissé les Saints sans leurs deux meilleurs demis de coins. Brady n’en demandait pas plus.

Lors de la possession suivante des Buccaneers (2-0), Brady a mené les siens à la ligne de 28 verges des Saints et a ensuite trouvé Perriman dans le fond de la zone des buts pour donner l’avance 10-3 au club floridien.

La défensive des Buccaneers a ensuite étouffé la tentative de remontée des Saints en interceptant trois passes de Jameis Winston dans les 12 dernières minutes.

Jamel Dean a réalisé les deux premières interceptions, dont une sur la ligne de but destinée à la recrue Chris Olave. Quelques minutes plus tard, le demi de sûreté Mike Edwards a retourné une interception sur 68 verges pour inscrire un majeur qui a porté le score à 20-3.

Brady a trouvé preneur lors de 18 de ses 34 passes pour des gains aériens de 190 verges.

Winston, qui avait été restreint à l’entraînement en raison d’une blessure au dos, a complété 25 de ses 40 passes pour 236 verges gagnées. Il a aussi effectué une passe de touché en fin de rencontre à Michael Thomas.

Les Buccaneers ont inscrit leurs premiers points avec 3 : 09 à faire au troisième quart quand Ryan Succop a réussi un placement de 47 verges. Il a nivelé la marque à 3-3.

Les Saints (1-1) ont inscrit un placement dès leur première possession du match.

Cette avance s’est maintenue tout au long d’une première demie au cours de laquelle les Buccaneers ont manqué d’opportunisme.

En plus des ennuis de Brady, Fournette a été incapable d’obtenir la verge manquante lors d’un quatrième essai qui aurait permis aux Buccaneers de sécuriser le premier jeu à la porte des buts des Saints.

Les Cowboys l’emportent de justesse

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Micah Parsons (11) des Cowboys de Dallas, dimanche à Arlington au Texas

Après le botté décisif, Cooper Rush ne pouvait s’empêcher de sourire en donnant l’accolade à Kellen Moore, le coordonnateur à l’attaque des Cowboys de Dallas.

Le réserviste de Dak Prescott a maintenant un dossier de 2-0 lorsqu’il vient en renfort à ce dernier. Et les points clés sont venus à la dernière montée à chaque fois.

Voilà de quoi soutirer quelques émotions à Rush, qui est plus souvent qu’autrement impassible.

« C’est excitant de le voir si content après une victoire, a dit l’entraîneur des Cowboys, Mike McCarthy au terme du gain de 20-17 contre les Bengals de Cincinnati. Il est tellement constant. Ça fait du bien de le voir s’enflammer un peu. »

Brett Maher a réussi un placement de 50 verges alors que les dernières secondes au chrono s’égrainaient, permettant à Dallas de l’emporter.

Bien que son club ait été en retard par 14 points à la demie, Joe Burrow a aidé les Bengals à niveler la marque 17-17 au quatrième quart.

Après que les Cowboys aient stoppé les Bengals avec une minute à écouler, Rush et l’attaque des siens ont créé une occasion pour Maher, qui n’a pas failli à la tâche.

Le botteur des Cowboys (1-1) a aussi réussi un placement de 54 verges en première demie. Blessé à un mollet, Prescott devrait rater plusieurs semaines.

Champions en titre de l’Américaine, les Bengals (0-2) ont également effacé un déficit de 17-3 contre les Steelers, en lever de rideau de la saison.

Tony Pollard (au sol) et Noah Brown ont inscrit les touchés des Cowboys lors des deux premières possessions du club, au premier quart. Tee Higgins a obtenu celui des Bengals.

Les Cowboys ont réussi six sacs aux dépens de Burrow lors des trois premiers quarts. Il avait été victime de sept sacs contre Pittsburgh.

Les Bengals sont devenus le premier club champion de l’Américaine à entamer une saison avec un dossier de 0-2 depuis les Broncos de Denver en 1999, suivant la retraite de John Elway.

« Vous ne pouvez pas laisser ça vous affecter, a dit l’ailier défensif Sam Hubbard, le seul à avoir infligé un sac à Rush. Les gens observent votre façon de vous comporter, comment vous réagissez.

« Tout ce que vous pouvez faire est de retourner au travail. Et j’ai hâte de retourner au travail. »

Rush a obtenu 235 verges aériennes, 36 de plus que Burrow.

Trey Lance blessé

PHOTO JOSIE LEPE, ASSOCIATED PRESS Trey Lance (5), des 49ers de San Francisco, peu après s’être blessé à la cheville droite, dimanche

Trey Lance, le quart partant des 49ers de San Francisco, ratera le restant de la saison en raison d’une fracture de la cheville droite survenue dimanche.

Lance est resté au sol après un contact suivant une course lors du match des 49ers contre les Seahawks de Seattle.

Une voiturette est arrivée sur le terrain et la jambe de Lance a été plâtrée avant qu’il ne quitte le stade. Les 49ers ont aussitôt annoncé qu’il ne reviendrait pas.

Les coéquipiers de Lance et plusieurs joueurs des Seahawks lui ont rendu hommage avant qu’il ne quitte le terrain et soit remplacé par l’ancien quart partant, Jimmy Garoppolo. Ce dernier a lancé une passe de touché à sa première présence sur le terrain et a permis aux 49ers de triompher 27-7.

L’entraîneur-chef des 49ers, Kyle Shanahan, a annoncé le verdict sur la blessure de Lance immédiatement après la rencontre.

Lance a ravi le poste de quart partant de Garoppolo cette saison après avoir été repêché au troisième échelon en 2021. Les 49ers ont échangé trois choix de premier tour pour grimper de neuf rangs et sélectionner Lance.

Lance a passé sa saison recrue principalement sur le banc, regardant Garoppolo. Les Niners ont finalement atteint la finale de l’Association Nationale, mais ont baissé pavillon devant les Rams de Los Angeles.

Les 49ers avaient prévu d’échanger Garoppolo pendant la saison morte, mais n’ont pas été en mesure de le faire après qu’il eut été opéré de l’épaule en mars.

Garoppolo est resté dans l’alignement, mais ne s’est pas entraîné avec l’équipe pendant le camp d’entraînement. Il a lancé seul sur un terrain annexe, avant d’accepter de revenir à titre de remplaçant avec un contrat moins généreux.

C’est la deuxième fois que Lance se blesse au cours de son bref passage dans la NFL. Il s’est blessé au genou après son premier départ la saison dernière contre les Cardinals de l’Arizona alors que Garoppolo était sur la touche.