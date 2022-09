NFL

L’état des forces

Les matchs du jeudi soir ne sont pas toujours très sexy, mais il y a des exceptions, et celui de cette semaine en est une. Le jeune prodige Justin Herbert et les Chargers de Los Angeles seront à Kansas City pour se mesurer à Patrick Mahomes et aux Chiefs. D’ailleurs, seuls les Bills de Buffalo devancent ces deux équipes dans notre classement maison. Voici notre premier « état des forces » de 2022.