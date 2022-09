Déjà un choc Rouge et Or–Carabins pour la troisième semaine d’activités au football universitaire québécois. Les deux formations, qui se sont partagé les 18 derniers titres provinciaux, sont encore au sommet cette saison et, bien que les Carabins aient remporté les quatre derniers matchs entre les deux équipes, on s’attend à un duel serré.

Michel Marois La Presse

« Ça va toujours vite au début de la saison avec seulement une semaine de camp et une semaine de préparation avant le premier match, a rappelé l’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal, Marco Iadeluca, cette semaine en entrevue. Ça s’est bien passé à Concordia [victoire de 26-18] et, même si notre semaine de bye est arrivée un peu tôt, je suis content de la performance de nos joueurs jusqu’ici. »

« Le Rouge et Or est encore une excellente équipe de football, capable de marquer beaucoup de points, d’être efficace sur les unités spéciales, de bien faire en défense aussi. Le passé ne compte plus et on se concentre sur cette saison. C’est tôt et on sait qu’on va progresser, eux aussi vont progresser. Ce sera intéressant de les revoir lors de la deuxième moitié de la saison à Québec. »

Les Carabins seront privés d’un atout important samedi puisqu’ils n’évolueront pas dans leur château fort du CEPSUM en raison d’importants travaux de rénovation aux installations sportives de l’université. Les partisans de l’équipe créent habituellement un environnement hostile pour les visiteurs, mais cela ne devrait pas être le cas au centre Claude-Robillard, domicile des Bleus pour la saison.

« Ce sera un peu comme jouer tous nos matchs sur la route, a souligné Iadeluca. Il va falloir prendre l’autobus, s’habiller là-bas. Et c’est sûr que l’ambiance ne sera pas la même qu’au CEPSUM. Mais il faut savoir nous adapter et nous allons le faire. »

Un duel de quarts ?

Le Rouge et Or de l’Université Laval a amorcé la saison avec deux victoires, mais l’entraîneur-chef Glen Constantin s’attend toujours à mieux de ses joueurs. Samedi dernier, la défense de l’équipe a accordé plus de 550 verges de gains aux Redbirds de McGill et à leur quart recrue Eloa Latendresse-Régimbald ; ce samedi, elle affronte l’excellent Jonathan Sénécal.

« C’est certain qu’on va devoir faire mieux en défense, a souligné Constantin. Il va falloir mettre plus de pression sur la ligne, nos couvertures devront être plus serrées et il va falloir bien finir tous nos jeux. Jonathan est très mobile et il a cette capacité de prolonger ses jeux avec ses pieds. »

Le quart des Carabins semble d’ailleurs encore meilleur cette saison.

Jonathan, comme tous les joueurs, n’avait pu avoir accès à toutes les installations d’entraînement l’année dernière en raison de la COVID. L’hiver dernier, il a pu en bénéficier et on voit la différence : il est plus rapide, plus fort, il a pris de la masse musculaire. Marco Iadeluca

« De plus, il entreprend sa deuxième saison avec nous, connaît mieux la ligue, notre système de jeu, notre livre de jeux et on voit une belle progression. Cela dit, on veut qu’il reste lui-même, qu’il ne tente pas d’en faire trop, seulement de faire son travail et bien distribuer le ballon. »

Encore privée du receveur étoile Hassane Dosso en raison d’une blessure, l’attaque des Carabins mise sur plusieurs nouveaux joueurs. « Les blessures, ce sont des occasions pour d’autres joueurs, souligne l’entraîneur-chef de l’équipe. Plusieurs ont saisi leur chance à Concordia et je m’attends à ce que ce soit encore le cas toute la saison. »

Iadeluca, qui est aussi le coordonnateur de l’attaque des Carabins, estime que la cuvée actuelle de quarts-arrière est la meilleure qu’il a jamais vue au football universitaire québécois. Celui du Rouge et Or, Arnaud Desjardins, connaît justement un excellent début de saison. L’ancien du cégep du Vieux Montréal a frôlé la perfection samedi dernier, à McGill, en réussissant 23 de ses 27 passes dont 5 pour des touchés.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Le quart-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval, Arnaud Desjardins (12)

Peut-être moins flamboyant que Sénécal ou Latrendresse-Régimbald, Desjardins apprécie que l’attention soit sur ses coéquipiers, sur le receveur de passes Kevin Mital notamment, auteur de quatre touchés contre les Redbirds. « Ma ligne offensive fait un excellent travail pour bien me protéger et je n’ai qu’à distribuer le ballon, a-t-il expliqué. Je dois aussi donner le crédit aux receveurs de passe, à Kevin, qui a été sensationnel [contre McGill]. »

Ancien du collège Grasset avec Sénécal, Mital y était dirigé par un certain Marco Iadeluca. « Kevin, je le connais très bien et je sais que c’est un super joueur de football, a expliqué l’entraîneur-chef des Carabins. Un joueur comme lui, tu ne peux pas le stopper, tu peux juste le ralentir, limiter les dégâts, afin qu’il ne nous fasse pas trop mal. »

Le Rouge et Or de Laval contre les Carabins de Montréal ce samedi, 14 h, au centre Claude-Robillard