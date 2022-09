Le message a manifestement passé chez les Alouettes. Une semaine après avoir raté un tas de plaqués contre le Rouge et Noir d’Ottawa, la défense de Noel Thorpe a joué l’un de ses meilleurs matchs de la saison, multipliant les solides coups d’épaule, qui ont eu un impact direct dans la convaincante victoire de 31-10 des Oiseaux aux dépens des Lions de la Colombie-Britannique, vendredi soir, au stade Percival-Molson.

Miguel Bujold La Presse

C’est d’ailleurs un dur plaqué d’Adarius Pickett qui a freiné une série des Lions dans le territoire des Als alors que la marque était de 21-10 et que le « momentum » avait basculé du côté des visiteurs au 4e quart. Le secondeur a fait perdre le ballon au receveur Bryan Burnham, qui a été récupéré par Marc-Antoine Dequoy.

Après un match difficile contre Ottawa, Dequoy a répondu de belle façon. Il a contribué avec quelques bons plaqués et a lui-même provoqué un échappé plus tôt dans le match, qui a été récupéré par son coéquipier Tyrice Beverette.

« C’est facile de dire qu’on va travailler là-dessus durant toute la semaine, mais ce soir les résultats sont venus », a noté Dequoy.

Plusieurs joueurs défensifs se sont illustrés, mais le meilleur a été un certain Mustafa Johnson, qui ne disputait que son deuxième match avec les Alouettes et dans la LCF. Un plaqueur de 23 ans issu de l’Université du Colorado qui a été embauché le 31 juillet, Johnson a réussi deux sacs, un touché de sûreté, et il a causé des ennuis à la ligne offensive des Lions toute la soirée.

C’est un joueur qu’on aimait, mais ça a pris du temps pour le convaincre de venir ici. C’est un joueur qui n’entend pas à rire et qui est toujours à son affaire. Danny Maciocia, directeur général et entraîneur-chef par intérim, au sujet de Mustafa Johnson

« Je ne peux demander mieux que d’obtenir deux sacs à mon tout premier départ ! Mes coéquipiers y ont été pour beaucoup, notre tertiaire nous a donné le temps de nous rendre au quart », a dit Johnson.

PHOTO PETER MCCABE, LA PRESSE CANADIENNE Mustafa Johnson (94) saisit Antonio Pipkin (17) en deuxième demie.

Obtenu dans une transaction avec les Elks d’Edmonton la semaine dernière, le demi de coin Nafees Lyon a quant à lui cloué le cercueil des Lions pour de bon lors de la série qui a suivi celle qui s’est terminée par l’échappé de Burnham. Lyon a intercepté une passe d’Antonio Pipkin et a inscrit un touché de 52 verges qui portait la marque à 28-10.

Place à la défense !

Une semaine après n’avoir obtenu ni revirements ni sacs, les Alouettes en ont respectivement totalisé quatre et cinq. Elle n’était pas opposée à des quarts de grande qualité, il faut le dire, mais si la défense des Als jouait toujours avec autant d’intensité, elle serait crainte.

« On s’est imposés physiquement. Et il ne faut pas oublier qu’ils [les Lions] sont les seuls à utiliser trois joueurs de ligne offensive américains, et on a tout de même réussi à exercer beaucoup de pression », a noté Maciocia.

La plus constante des trois unités depuis le début de la saison, les unités spéciales ont été solides à nouveau. David Côté a fait mouche sur ses trois tentatives de placement, Chandler Worthy a effectué un beau retour de 51 verges et les unités de couverture n’ont pratiquement rien accordé.

PHOTO PETER MCCABE, LA PRESSE CANADIENNE Le quart-arrière des Alouettes, Trevor Harris

Trevor Harris et l’attaque en ont fait assez pour l’emporter, mais après une bonne première demie, ils ont eu du mal à retrouver le rythme au retour de la pause. Harris a complété 16 de ses 23 passes pour 163 verges, se contentant de prendre ce que la défense des Lions lui concédait.

Harris n’a pas été éblouissant, mais il a été supérieur à Pipkin, qui a mis trop de temps à se défaire du ballon à plusieurs reprises, une mauvaise habitude qu’il avait lorsqu’il jouait à Montréal. Il a également lancé quelques passes dangereuses, mais s’en est généralement tiré à bon compte, jouant de chance.

Arrivé chez les Lions il y a moins de deux semaines, Vernon Adams fils n’a joué que quelques séries et en a arraché. Il a été victime d’un sac sur son tout premier jeu et a complété une passe en trois tentatives. Mais c’était à prévoir avec le peu de temps qu’il a passé avec les Lions jusqu’à maintenant.

Dernier tiers de la saison

Les Alouettes (5-7) disputeront leur prochain match le 23 septembre lorsqu’ils recevront les Tiger-Cats de Hamilton. Ils profiteront d’ici là de leur troisième et dernière semaine de relâche de la saison. L’affrontement face aux Tiger-Cats sera le premier de leurs six derniers matchs, soit le dernier tiers de la saison.

« Ç’a été une belle soirée, mais il reste beaucoup de travail à faire. […] On possède une bonne équipe, on doit seulement arrêter de se tirer dans le pied. Lorsqu’on est à notre meilleur, on peut tenir notre bout contre n’importe qui », a estimé Maciocia.