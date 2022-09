(Montréal) Trevor Harris a choisi un bien mauvais moment pour connaître une bien mauvaise rencontre. Le quart des Alouettes de Montréal a été victime de deux revirements consécutifs en début de deuxième quart qui ont complètement fait tourner le vent en faveur du Rouge et Noir d’Ottawa, qui a signé une importante victoire de 38-24.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Harris a été victime de trois revirements en tout. Jeshrun Antwi a également échappé un ballon et les Alouettes n’ont jamais été en mesure de s’en remettre.

Alors que les Alouettes venaient tout juste de prendre les devants 10-3 sur le touché d’Eugene Lewis et que la défense eut forcé l’attaque ottavienne à dégager, Harris a été rejoint par Kene Onyeka derrière sa ligne de mêlée et il a perdu le ballon. Davon Coleman l’a récupéré avant de le porter sur sept verges pour le majeur.

Sur la séquence suivante, Harris a été intercepté par Abdul Kenneh. La défense des Alouettes a de nouveau fait le boulot et obligé Ottawa à dégager. Cependant, le botteur Richie Leone a envoyé le ballon sur 86 verges pour inscrire le simple et donner les devants aux siens.

Le Rouge et Noir n’a plus regardé derrière. Quand il a repris le ballon trois jeux plus tard, Nick Arbuckle a orchestré une superbe séquence de six jeux sur 105 verges en 84 secondes seulement, une séquence couronnée par le touché de Darvin Adams.

Au retour de la pause, la défense des Alouettes a encore une fois stoppé l’attaque des visiteurs, mais Harris a été victime de sa deuxième interception, par Ranthony Texada, ramenée sur 35 verges. Les Alouettes ont tout de même été chanceux : posté à la ligne de 7, le Rouge et Noir n’a inscrit qu’un placement. C’était alors 21-10.

Les deux équipes se sont ensuite échangé deux placements et un simple, mais l’attaque des Alouettes a été incapable de se rapprocher. Caleb Evans a enfoncé le dernier clou dans le cercueil montréalais en réussissant une faufillade du quart pour un touché avec 2 : 05 à jouer.

Ward a réussi cinq placements, sur 19, 14, 32, 15 et 38 verges. David Côté a permis aux Alouettes de demeurer dans le match en réussissant des bottés sur 33, 42 et 26 verges.