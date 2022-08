Les Packers de Green Bay sont rois et maîtres de la division Nord de la Nationale. Ils l’ont remportée lors des trois dernières années et 15 fois en 27 ans depuis 1995. La concurrence sera-t-elle un peu plus grande que l’année dernière alors que les Packers ont gagné cinq matchs de plus que n’importe qui d’autre dans la section ? Voici notre cinquième volet d’une série de huit à la veille de la nouvelle saison de la NFL.

Miguel Bujold La Presse

Les Packers restent-ils les grands favoris de leur division malgré la perte du receveur Davante Adams ?

Adams souhaitait quitter Green Bay et était heureux de la transaction qui l’a envoyé aux Raiders de Las Vegas. Malgré la présence d’Adams, l’un des meilleurs ailiers espacés du circuit, le manque de profondeur chez leurs receveurs était déjà la principale faiblesse des Packers. Cette faiblesse leur a d’ailleurs peut-être coûté un Super Bowl. Dans la plupart des autres divisions, Aaron Rodgers et les Packers ne seraient probablement pas les favoris après le départ d’Adams. Mais dans le Nord de la Nationale, la compétition est loin d’être féroce, alors les Packers demeurent les favoris. Les porteurs Aaron Jones et A. J. Dillon forment un duo de premier plan, la ligne offensive est presque toujours parmi les plus efficaces et la défense est l’une des plus talentueuses de la NFL grâce à des joueurs comme Kenny Clark, Rashan Gary, De’Vondre Campbell, Jaire Alexander, Adrian Amos fils et Darnell Savage. Les Packers ont également sélectionné deux joueurs défensifs issus des champions en titre de la NCAA, les Bulldogs de Georgia, avec leurs deux choix de premier tour, le secondeur Quay Walker et le plaqueur Devonte Wyatt.

Aaron Rodgers est-il à blâmer pour les insuccès des Packers dans les éliminatoires ?

En partie, oui. Rodgers a rarement offert de grandes performances en janvier depuis sa seule conquête du Super Bowl, il y a 12 ans. Mais le manque de profondeur du groupe de receveurs des Packers a pesé très lourd dans leurs insuccès. À l’heure actuelle, leurs receveurs sont Allen Lazard, Randall Cobb, Sammy Watkins et trois recrues, dont aucune n’a été prise au premier tour du repêchage. Si Odell Beckham fils est remis de sa blessure à un genou et peut jouer cette saison, son embauche ne serait certainement pas un luxe.

Les Lions de Detroit sont-ils enfin sur la bonne voie grâce à leur entraîneur-chef Dan Campbell ?

Oui. Leur ligne offensive est solide, ils possèdent deux bons demis en D’Andre Swift et Jammal Williams, et ce qui était le pire groupe de receveurs de la ligue il y a un an doit maintenant être considéré comme une force. On savait déjà que T. J. Hockenson était l’un des bons jeunes ailiers rapprochés de la ligue, mais Amon-Ra St. Brown a été une révélation après avoir été choisi au quatrième tour en 2021, menant l’équipe avec 90 attrapés. Les Lions ont également embauché D. J. Chark et repêché Jameson Williams en première ronde au cours de la saison morte. L’attaque a des munitions, mais la question est de savoir si Jared Goff est la solution à long terme au poste de quart. Il a bien joué en 2021, surtout en fin de saison, mais si les Lions jugent qu’il n’est pas leur homme, les probabilités sont fortes qu’ils repêcheront un passeur au premier tour en avril prochain. C’est un peu moins prometteur en défense, mais le chasseur de quarts Aidan Hutchinson sera un pilier autour duquel construire. Originaire du Michigan, Hutchinson a été le deuxième espoir sélectionné à l’encan de 2022. Dans une conférence anormalement faible, les Lions pourraient batailler pour une place en séries durant une bonne partie de la saison.

Justin Jefferson est-il le meilleur ailier espacé de la NFL ?

PHOTO ABBIE PARR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Justin Jefferson

Peut-être pas pour le moment, mais il est très bien parti pour le devenir. Jefferson a établi une nouvelle marque en totalisant 3016 verges au cours de ses deux premières saisons, dépassant ainsi Odell Beckham fils, Randy Moss et Jerry Rice. Les Vikings du Minnesota possèdent un noyau offensif de qualité avec Jefferson, Dalvin Cook, Kirk Cousins, Adam Thielen et les bloqueurs Brian O’Neil et Christian Darrisaw. Le nouvel entraîneur-chef Kevin O’Connell, le plus récent pilote à provenir de l’arbre Sean McVay, se spécialise en attaque et aura les outils à sa disposition pour connaître du succès. La défense ne devrait normalement pas être vilaine, mais a fini 30e en 2021. Si elle redevient l’une des 15 meilleures, les Vikings pourront espérer déloger les Packers.

Les Bears de Chicago auront-ils le premier choix en avril ?

C’est fort possible. Les Bears, les Falcons d’Atlanta et les Texans de Houston devraient faire partie de la « lutte » pour l’obtention de la première sélection. Si les Bears voulaient compliquer la tâche du jeune Justin Fields, ils peuvent dire mission accomplie. Le talent autour du quart-arrière en attaque est nettement insuffisant. Même la défense des Bears devrait faire partie des pires de la NFL. Saison pénible en perspective.