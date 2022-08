(Berea, Ohio) Deshaun Watson a conclu une entente avec la NFL et sera suspendu pour les 11 premiers matchs de la saison, en plus de payer une amende de 5 millions US, plutôt que risquer de rater l’ensemble de sa première campagne comme quart des Browns de Cleveland en raison d’allégations d’inconduite sexuelle.

Associated Press

Watson a été accusé d’inconduite sexuelle par 24 femmes pendant qu’il portait les couleurs des Texans de Houston. La NFL souhaitait le suspendre pour au moins une saison entière pour avoir enfreint à sa politique de conduite personnelle.

« Je suis reconnaissant que le processus de discipline soit terminé et j’apprécie énormément l’appui reçu au cours de ma courte période de temps chez les Browns. Je m’excuse encore une fois pour tout le mal que cette situation a pu causer. J’accepte les conséquences des décisions que j’ai prises », a dit Watson dans un communiqué publié par les Browns.

« Je me concentre maintenant sur le travail à faire pour devenir la meilleure version de moi-même sur le terrain et hors du terrain et pour appuyer mes coéquipiers de toutes les manières possibles pendant que je serai tenu à l’écart. »

Selon l’entente, Watson pourra donc effectuer un premier départ avec les Browns le 4 décembre, face aux Texans, à Houston.

La décision intervient quelques jours après que Watson se soit finalement excusé pour ses actions pour la première fois.

« Je tiens à dire que je suis sincèrement désolé pour toutes les femmes que j’ai heurtées dans cette situation, a déclaré Watson à la journaliste Aditi Kinkhabwala lors de l’émission Browns Countdown. Les décisions que j’ai prises dans ma vie et qui m’ont mis dans cette position, je voudrais certainement revenir en arrière, mais je veux continuer à aller de l’avant et à grandir et à apprendre et montrer que je suis une vraie personne de caractère. »

Watson a également promis de continuer à suivre un traitement psychologique pour son comportement.

« Je sais que j’ai beaucoup de travail à faire, en particulier sur le terrain pour être sûr d’être prêt à jouer quand le moment viendra où je pourrai revenir sur le terrain, mais aussi, la plus grande chose est que je veux continuer à suivre des traitements et je veux m’assurer que je grandis en tant que personne, en tant qu’individu pour ma prise de décision sur et hors du terrain, a-t-il dit. Je veux m’assurer que je suis juste en train d’évoluer dans la communauté autant que possible, pour la communauté de Cleveland, pour la communauté de la NFL et au-delà. »

Le quart étoile avait été suspendu pour six matchs le 1er août dernier par Sue L. Robinson, une ancienne juge fédérale récemment engagée comme préfète de discipline indépendante par la ligue et le syndicat des joueurs.

Robinson avait déclaré que Watson, âgé de 26 ans, avait enfreint le code de conduite de la ligue après avoir enquêté sur ses actions et qualifié son comportement de « scandaleux » et « prédateur ».

Croyant la peine trop clémente, la ligue avait demandé un appel, plaçant le dossier entre les mains du commissaire Roger Goodell, qui était précédemment responsable des sanctions contre les joueurs. La ligue avait déjà demandé une suspension d’une durée indéterminée et une amende sévère.

Goodell avait nommé l’ancien avocat Peter C. Harvey pour entendre l’appel. Ce dernier avait déjà été impliqué dans la décision de suspendre le porteur de ballon des Cowboys de Dallas Ezequiel Elliott pour six matchs durant la saison 2017 en raison d’allégations de violence domestique.

Selon la convention collective signée en 2020, la décision de Harvey aurait été considérée comme « complète et finale ».

Lors d’une rencontre des propriétaires plus tôt en août, Goodell avait affirmé que la demande de la ligue en faveur d’une suspension d’une saison était justifiée en raison de l’enquête et des découvertes de Robinson.

Dans sa conclusion, Robinson avait cité le manque de remords de la part de Watson pour expliquer sa décision. Watson s’est excusé une première fois auprès de « toutes les femmes sur qui j’ai eu un impact » avant son premier match préparatoire contre les Jaguars de Jacksonville.

Watson a été accusé d’avoir eu des comportements sexuellement inappropriés avec des femmes lors de séances de massothérapie au Texas entre mars 2020 et mars 2021. Dans une poursuite civile intentée au Texas, les femmes ont accusé Watson de s’être exhibé, de les avoir touchées avec son pénis ou embrassées contre leur gré. Une femme a affirmé que Watson l’a forcée à lui donner une fellation.

Deux grands jurys du Texas ont refusé d’accuser Watson, qui a nié tout comportement inapproprié. Il a récemment réglé hors cour 23 des 24 poursuites.

Pour l’instant, la suspension met fin à des mois de spéculation concernant le statut de Watson pour la saison 2022. Les Browns ont acquis Watson des Texans en mars en retour de trois choix de premier tour. Ils ont ensuite accordé un contrat de cinq saisons et 230 millions au quart étoile.

Watson pourra rester dans l’entourage de l’équipe jusqu’à ce que soit nommée la formation finale des Browns, le 30 août. En son absence, Jacoby Brissett agira comme quart partant.