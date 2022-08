(Toronto) Le demi défensif Wesley Sutton des Alouettes de Montréal a mérité sa place parmi les joueurs de la semaine dans la Ligue canadienne de football.

La Presse Canadienne

Le quart-arrière Nathan Rourke et le receveur Bryan Burnham, tous les deux des Lions de la Colombie-Britannique, figurent également au tableau d’honneur. Sutton s’est illustré aux dépens de l’attaque des Blue Bombers, et surtout du quart Zach Collaros, lors d’une victoire de 20-17 en prolongation, jeudi dernier. L’athlète de 26 ans a réussi cinq plaqués défensifs, en plus d’obtenir deux sacs, de provoquer un échappé et de rabattre une passe. L’ancien des Lumberjacks de l’Université Northern Arizona a réussi des jeux clés à des moments importants. Alors que les Blue Bombers menaient 17-10 au quatrième quart et qu’ils étaient en possession du ballon, Sutton a réussi un sac et a provoqué un échappé, récupéré par son coéquipier, Tyrice Beverette. L’attaque a par la suite créé l’égalité, ce qui a forcé la prolongation.

En prolongation, il a également rabattu une passe de Collaros vers Dalton Schoen, forçant les Bombers à tenter un placement, qu’ils ont raté.

Pour sa part, Rourke a totalisé un sommet en carrière de 488 verges par la passe, un record pour un quart-arrière canadien, contribuant à la victoire de 41-40 des Lions aux dépens des Stampeders de Calgary.

Burnham, lui, a capté huit passes pour des gains de 165 verges et un touché.