PHOTO KEITH SRAKOCIC, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Diontae Johnson signe un contrat de trois saisons et 39 millions

(Latrobe) La grève de Diontae Johnson a été payante, alors que le receveur des Steelers de Pittsburgh a finalement signé un contrat de trois saisons qui lui rapportera plus de 39 millions US.

Associated Press

Johnson, qui est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2024, a établi un sommet personnel en captant 107 passes pour 1161 verges de gains et 10 touchés la saison dernière.

Il a raté une portion des activités optionnelles durant la saison morte et même s’il s’est rapporté dès l’ouverture du camp préparatoire, il n’a pas participé aux exercices à 11 contre 11 ou sept contre sept afin d’éviter les blessures.

Le directeur général des Steelers, Omar Khan, avait affirmé mardi que l’équipe souhaitait garder les services de Johnson à long terme.

Les Steelers et Johnson ont finalement trouvé un terrain d’entente qui offre un peu de flexibilité aux deux camps. Si Johnson régresse, les Steelers ne seront pas pris avec lui à long terme, et si Johnson continue de progresser, il pourra signer un contrat plus lucratif dans quelques années.