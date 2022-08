Collaros, Schoen et Acklin sont les joueurs de juillet

(Toronto) Le quart des Blue Bombers de Winnipeg Zach Collaros, le receveur des Blue Bombers Dalton Schoen et le receveur du Rouge et Noir d’Ottawa Jaelon Acklin ont été nommés joueurs du mois de juillet dans la Ligue canadienne de football.

La Presse Canadienne

Les trois joueurs ont été choisis par un panel de juges qui, chacun de leur côté, ont soumis leurs choix au bureau de la Ligue. Le panel comprend Matt Dunigan et Marshall Ferguson de TSN et Pierre Vercheval de RDS.

Collaros a réussi 69,3 % de ses passes pour 1061 verges de gains et 11 passes de touché. Il a aidé les Blue Bombers à compiler un dossier de 4-0.

Schoen a capté 19 des passes de Collaros pour 367 verges de gains et cinq touchés.

Pour sa part, Acklin s’est distingué avec 21 attrapés pour 443 verges de gains et deux majeurs en quatre rencontres. Il a notamment capté cinq passes de 30 verges et plus.