Matthew Shiltz (18) et Adarius Pickett (6)

(Hamilton) Les Tiger-Cats ont une fois de plus donné du fil à retordre aux Alouettes jeudi soir à Hamilton. Ceux-ci se sont inclinés pour la 11e fois à leurs 14 derniers matchs contre l’équipe du sud de l’Ontario, un revers de 24-17.

Miguel Bujold La Presse

Les Alouettes ont gardé le suspense en vie jusqu’au tout dernier jeu, mais le scénario du match a été très similaire à celui de la demi-finale de l’Est que s’étaient disputée les deux équipes en novembre dernier, une victoire de 23-12 des Tiger-Cats.

Comme l’automne dernier, les Alouettes n’ont pas su concrétiser près de la zone des buts, se contentant trop souvent de tentatives de placement, et leur ligne offensive a été dominée par le dynamique front défensif des Tiger-Cats, qui ont enregistré 5 sacs aux dépens de Trevor Harris.

Contrairement au match éliminatoire de l’année dernière, les Alouettes sont toutefois demeurés dans le coup jusqu’à la fin, s’approchant à une vingtaine de verges de la zone payante alors qu’il restait 8 secondes. Percuté à la fin d’une course lors du jeu précédent, qui a valu une pénalité de 15 verges aux Tiger-Cats, Harris a été sorti du match par les éclaireurs, qui soupçonnaient qu’il venait de subir une commotion cérébrale, et a donc regardé le dernier jeu sur les lignes de touche.

Puisque Vernon Adams fils n’était pas en uniforme, blessé à un coude, c’est à Dominique Davis qu’est revenue la mission de créer l’égalité sur ce dernier jeu. Il a plutôt lancé une interception.

Les Alouettes et les Tiger-Cats ont maintenant une fiche de 2-5 et sont devancés par les Argonauts de Toronto (3-2) au sommet de l’Est. Hamilton et Montréal se retrouveront au stade Percival-Molson, le 20 août. Notons que les Argos, eux, affronteront les Tiger-Cats pas moins de quatre fois en un mois (du 6 août au 5 septembre). Du jamais vu de mémoire d’homme.

L’un des trois joueurs de la semaine grâce à sa performance du 21 juillet à Ottawa, Harris a été nettement moins bon au Tim Horton’s Field. Ses statistiques finales (25 en 41 pour 288 verges et une passe de touché) ont été correctes, mais les Tiger-Cats sont passés près d’intercepter plusieurs de ses passes. C’est sans parler des 5 sacs, dont quelques-uns auraient pu être évités s’il s’était défait du ballon plus rapidement.

André Bolduc avait prédit qu’il serait très difficile pour les Alouettes de réussir de longs jeux contre la défense des Tiger-Cats, et il avait raison. Hormis un jeu de 45 verges d’Eugene Lewis, les Als ont généralement dû se contenter de modestes gains pendant la majeure partie de la soirée.

Lewis a livré une autre performance inspirée avec 8 attrapés pour 154 verges. Son attrapé le long des lignes de côté en situation de 2e essai avec 23 verges à franchir dans les derniers moments du match a été le plus beau jeu de la partie. Il occupe maintenant le premier rang de la LCF chez les receveurs, avec 619 verges.

Les Tiger-Cats ont alterné leurs quarts-arrières à partir du deuxième quart. Chancelant en début de match, Dane Evans (13 en 18 pour 206 verges et une passe de touché) a bien joué, tandis que l’ancien des Alouettes Matt Shiltz a mené l’équipe avec 42 verges au sol et en a ajouté 44 par la passe. Curieusement, c’est également Harris qui a mené les Alouettes avec 39 verges au sol…

Très généreuse à ses trois matchs précédents, la défense des Als n’a pas été vilaine. Marc-Antoine Dequoy, Rodney Randle fils et Tyrice Beverette se sont illustrés avec quelques beaux jeux, et c’est un percutant coup d’épaule du demi de coin Mike Jones qui a provoqué un échappé de Steven Dunbar fils pour permettre aux siens de conserver leurs espoirs au dernier quart. La tertiaire a joué son meilleur match sur le plan de la robustesse, plaquant avec beaucoup plus de conviction qu’elle ne l’avait généralement fait depuis le début de la saison.

Après leur mauvais match à Ottawa, les unités spéciales ont connu une très bonne soirée. Chandler Worthy a rebondi en réussissant plusieurs bons retours et Christophe Normand a obtenu un premier essai sur un jeu truqué grâce à une course de 21 verges.

La défense et les unités spéciales ont bien joué, l’attaque a connu quelques bons moments, mais en fin de compte, les Alouettes ont une fiche de 2-5, eux qui termineront leur première moitié de saison en se mesurant aux excellents Blue Bombers de Winnipeg deux fois.

Le changement au poste d’entraîneur n’a pas rapporté grand-chose jusqu’ici. Deux défaites et une victoire à l’arraché contre un club qui n’a toujours pas gagné en 2022. Si ça se poursuit, la pression qui pesait sur les épaules de Khari Jones sera sur celles de Danny Maciocia avant longtemps.