Avant le début de la saison, on croyait que c’était cette année que les équipes de l’Est feraient enfin le poids contre celles de l’Ouest dans la LCF. Erreur.

Miguel Bujold La Presse

La fiche combinée des quatre équipes de l’Est est actuellement de 6-17. Seuls les Argonauts de Toronto ont un dossier victorieux (3-2), eux qui ont joué de chance. Le placement raté de David Côté leur a permis de l’emporter face aux Alouettes et ils viennent de vaincre des Roughriders de la Saskatchewan ravagés par une éclosion de COVID-19.

Alors comme c’est souvent le cas, l’équipe qui terminera quatrième dans l’Ouest délogera probablement celle qui finira troisième dans l’Est pour les éliminatoires. Le fameux « croisement ».

Puisque le Rouge et Noir d’Ottawa est toujours à la recherche de sa première victoire (0-6) et qu’il devra jouer la majeure partie de sa saison sans son quart partant Jeremiah Masoli, les probabilités que les Argos, les Alouettes (2-4) et les Tiger-Cats de Hamilton (1-5) se disputent les deux places disponibles dans l’Est sont fortes. C’est la première de trois raisons qui rendent la rencontre de jeudi soir (19 h 30) entre les Alouettes et les Tiger-Cats au Tim Horton’s Field à Hamilton particulièrement importante.

La deuxième, c’est que les Oiseaux se mesureront aux Blue Bombers de Winnipeg lors de leurs deux parties suivantes. Une victoire à Hamilton serait donc un bon placement. Doubles champions de la Coupe Grey, les Bombers sont toujours invaincus cette saison (7-0).

La troisième raison, c’est que ce sera une soirée de retrouvailles avec Khari Jones, qui a été embauché à titre de consultant spécial par les Tiger-Cats la semaine dernière.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Khari Jones

« J’ai très hâte de revoir Khari et de pouvoir jaser avec lui, j’adore cet homme. C’est un type exceptionnel, un très bon leader et un excellent entraîneur. Je suis heureux qu’il se soit trouvé un nouveau travail rapidement », a indiqué le receveur Jake Wieneke.

Ça résume assez bien le sentiment général chez les Alouettes. La prochaine fois que quelqu’un dira du mal de Jones, ce sera la première. « Business is business », mais tout le monde chez les Alouettes a beaucoup de respect pour Jones, y compris Danny Maciocia, qui a pris la difficile décision de remercier Jones il y a trois semaines.

André Bolduc, lui, a perdu un grand complice en Jones. Le Québécois était son entraîneur adjoint et un bon ami.

« On a beaucoup communiqué depuis son départ, mais pas du tout cette semaine. On connaît tous deux la situation, nos équipes s’affronteront deux fois dans le prochain mois [à Montréal, le 20 août]. Il n’y aura donc pas de conversations, mais on va recommencer à jaser après ces deux matchs », a dit l’entraîneur des demis offensifs.

Responsable du jeu au sol, Bolduc a dû ajuster son plan de match considérablement cette semaine.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneur des demis offensifs des Alouettes, André Bolduc

« Ça faisait cinq ans que je présentais le plan de match de notre jeu au sol à Khari à tous les matchs, alors c’est sûr qu’il a fallu que je change plusieurs éléments. »

Quant au jeu de passes, Maciocia a estimé qu’il avait déjà été soumis à une métamorphose, de sorte que Jones ne pourra pas trop aider les Tiger-Cats dans leur préparation.

« On a pris un virage important avec l’attaque. Nos joueurs bougent plus [dans la formation] que par le passé et on distribue le ballon un peu plus. Ce n’est donc pas quelque chose qui me préoccupe trop. On est à l’aise avec le système de jeu et les concepts offensifs qu’on utilisera à Hamilton. »

Adams fils absent

C’est Dominique Davis qui sera le second de Trevor Harris, jeudi soir. Vernon Adams fils serait blessé à un coude.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Vernon Adams fils

Harris a consolidé sa place de partant grâce à une très belle performance à Ottawa la semaine dernière. À son seul jeu contre le Rouge et Noir, Adams fils, a quant à lui échappé et perdu le ballon.

L’absence d’Adams fils contre les Tiger-Cats est-elle un prélude à une transaction ? Subira-t-il le même sort que Jones en devant quitter Montréal ?

La dernière fois que les Alouettes ont joué à Hamilton, c’est Harris qui avait échappé et perdu le ballon. Trois fois… Les Tiger-Cats avaient alors éliminé les Alouettes, 23-12, en demi-finale de l’Est, le 28 novembre dernier.

« Leur défense est très bonne, particulièrement leur front. Il va donc falloir être parfaits dans notre exécution. Je doute qu’on puisse réussir des jeux de 50 verges contre eux, il faudra donc être méthodiques », a analysé Bolduc.

« On ne se fie pas à leur fiche parce qu’elle n’est pas représentative du tout de leur talent. On se fie à ce qu’on voit sur les bandes vidéo et ils forment encore une solide équipe. »