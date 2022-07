(Regina) L’effectif réduit des Roughriders de la Saskatchewan n’a pas été de taille contre le porteur de ballon Andrew Harris et les Argonauts de Toronto qui sont venus de l’arrière pour l’emporter 31-21, dimanche.

Jeff DeDekker La Presse Canadienne

Harris, âgé de 35 ans, a remporté 143 verges en 26 possessions et les Argos (3-2) ont comblé un déficit de 21-14 en inscrivant 17 points lors des cinq dernières minutes de la rencontre.

Avec 10 joueurs réguliers tenus à l’écart en raison de la COVID-19, les Riders (4-3) ont entamé la rencontre comme négligés et sont passés bien près de surprendre les Argos. La partie était prévue pour samedi, mais a été repoussée de 24 heures compte tenu de l’éclosion de la maladie.

Kurleigh Gittens, qui a marqué un touché sur 70 verges lors du deuxième quart, a également inscrit le majeur qui a égalé la marque à 21-21.

Boris Bede a inscrit le botté gagnant, un placement de 29 verges, avec 47 secondes à faire à l’affrontement. Les Torontois ont scellé l’issue du duel quand Enoch Penney-Laryea a récupéré un échappé et l’a retourné sur 10 verges pour le touché.

Dolegala, faisant six pieds et sept pouces et 242 livres, a remplacé le quart partant des Riders, Cody Fajardo. Le nom de ce dernier a été placé sur la liste de la COVID-19 plus tôt cette semaine.

Darnell Sankey a intercepté une passe tandis que Rolan Milligan et Charleston Hughes ont récupéré des échappés pour les Riders. DeMarcus Christmas et Mike Edem ont chacun commis un sac du quart pour les Riders, qui mènent la LCF à ce chapitre avec un total de 25.

Les Riders reprendront le collier vendredi, à domicile, pour y affronter les Lions de la Colombie-Britannique. De leur côté, les Argos recevront la visite du Rouge et Noir d’Ottawa, dimanche.