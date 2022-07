(Ottawa) Si l’une des deux pénalités dont avait écopé Mike Moore n’avait pas été annulée par le centre de commandement de la LCF dans les dernières minutes de jeu, les Alouettes auraient très bien pu subir une troisième défaite consécutive, jeudi soir, et se seraient ainsi retrouvés avec une fiche de 1-5.

Miguel Bujold La Presse

Ou si le receveur du Rouge et Noir Darvin Adams n’avait pas échappé une passe parfaite de Caleb Evans qu’il a reçue directement dans les mains alors qu’il n’y avait aucun joueur des Alouettes à proximité de lui dans la zone des buts.

Bref, les Alouettes ont encore beaucoup de pain sur la planche, un avis que la majorité d’entre vous partage si je me fie aux courriels reçus au cours des dernières heures. Il y a tout de même des points positifs qui ressortent de la victoire de 40-33 des Als à Ottawa.

Pour la première fois depuis qu’il choisit des jeux sur les lignes de côté, Anthony Calvillo peut le faire pour un quart-arrière qui ressemble au passeur qu’il était lui-même.

Danny Maciocia a d’ailleurs souligné le bon travail de Calvillo après la rencontre au TD Place.

La contribution des jeunes joueurs canadiens en attaque est un autre point positif.

Le porteur Jeshrun Antwi a réussi une très belle course de 55 verges dans laquelle il a exécuté deux belles et subtiles feintes dans un corridor de course étroit, et il accomplit un travail honnête depuis la blessure de William Stanback.

Chez les receveurs, ça fait des lustres que l’équipe n’a pu compter sur un trio de receveurs canadiens comme celui que forment Hergy Mayala, Kaion Julien-Grant et la recrue Tyson Philpot. La présence de ces joueurs donne de bonnes options à l’organisation pour ce qui est du ratio canadien.

Il reste que l’absence de Stanback se fait sentir, ce qui était bien sûr à prévoir. L’attaque doit se fier beaucoup plus à son jeu aérien et c’est l’une des autres raisons derrière la décision des Alouettes d’avoir donné le ballon à Trevor Harris au détriment de Vernon Adams fils.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Trevor Harris (7)

Une défense trop inconstante

Après un très bon début de saison, en grande partie grâce au brio du spécialiste des retours Chandler Worthy, les unités spéciales ont connu une soirée à oublier, jeudi. Worthy a échappé le ballon trois fois, ce qui a notamment coûté un touché de sûreté, qui a ultimement permis au Rouge et Noir de revenir dans le coup. Les unités de couverture n’ont pas joué un grand match, elles non plus.

La défense, maintenant. Noel Thorpe a du boulot devant lui, c’est l’évidence. La jeune tertiaire a perdu ses repères, surtout Wesley Sutton et Rodney Randle fils, qui jouent ensemble du côté droit.

Composé de vétérans aguerris, le front défensif manque de constance, autant contre la course que pour presser le quart-arrière. On présume que la plupart des hauts salariés de la défense se trouvent sur la première ligne et les joueurs qui s’y retrouvent doivent jouer avec plus de constance.

Comme celle de Stanback en attaque, la perte du demi défensif Greg Reid, qui ratera encore plusieurs semaines, a porté un très dur coup à la défense. Il y a toutefois un nouveau venu qui pourrait aider à donner de la stabilité au groupe, le secondeur Micah Awe, embauché il y a quelques semaines.

Le vétéran de 28 ans devrait minimalement aider sur le plan de la communication sur le terrain en tant que secondeur intérieur. Awe s’est entretenu avec les journalistes après la partie à Ottawa, et on a rapidement pu constater qu’il s’agit d’un type allumé.

Jones et les Tiger-Cats

Avec une fiche de 2-4, les Alouettes occupent actuellement le deuxième rang de la division Est grâce au mauvais début de saison du Rouge et Noir (0-6) et des Tiger-Cats de Hamilton (1-5). Leur différentiel de points est positif (+ 5), ce qui démontre qu’ils forment une équipe capable de bien rivaliser, même si, oui, il y a encore plusieurs choses à corriger et à améliorer.

Mais on ne peut certainement pas dire qu’il n’y a pas eu de suspense au cours du premier tiers du calendrier. Outre les deux affrontements face aux Roughriders de la Saskatchewan, qui ont été à sens unique d’un côté comme de l’autre, tous les matchs des Als se sont décidés dans la dernière minute de jeu. Celui contre le Rouge et Noir a été particulièrement riche en rebondissements.

La prochaine joute des Oiseaux sera jeudi alors qu’ils seront à Hamilton pour y affronter les Tiger-Cats, la nouvelle équipe de Khari Jones. Et comme a tenté de le faire sans succès le Rouge et Noir, jeudi soir, l’équipe locale voudra relancer sa saison devant ses partisans après un mauvais départ. C’est un autre rendez-vous qui promet.