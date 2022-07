(Ottawa) Cette fois, les Alouettes de Montréal ont été capables de fermer les livres.

La Presse Canadienne

Dominique Davis a réussi trois des cinq touchés des Alouettes, qui ont défait le Rouge et Noir d’Ottawa 40-33, jeudi soir, à la Place TD.

Après avoir laissé filer une avance de 19 points la semaine dernière, dans un revers de 32-31 subi aux mains des Elks d’Edmonton, les Alouettes (2-4) ont difficilement tenu le coup dans les dernières minutes de l’affrontement pour signer une première victoire à l’étranger cette saison.

Le Rouge et Noir (0-6) a menacé dans les derniers instants du match et a raté une occasion en or quand Darvin Adams a échappé une passe dans la zone des buts alors qu’il était fin seul.

Davis, un ancien du Rouge et Noir, n’a effectué que six courses pendant le match, mais il a été très efficace à la porte des buts. Trevor Harris a dirigé le jeu aérien des Montréalais, complétant 25 de ses 31 passes pour des gains de 341 verges, avec deux passes de touché.

Hergy Mayala et Reggie White fils ont été les cibles de choix de Harris. Mayala a capté cinq passes pour des gains de 102 verges et un majeur alors que White a réalisé cinq réceptions pour un total de 99 verges. Eugene Lewis a saisi l’autre passe de touché des Alouettes.

Adams a conclu la partie avec neuf attrapés pour des gains de 118 verges et un touché. Jealon Acklin a réussi cinq réceptions pour une récolte de 133 verges pour le Rouge et Noir.

Le quart Caleb Evans a complété 25 de ses 40 passes pour des gains aériens de 297 verges. Il a lancé une passe de touché et il a ajouté deux majeurs au sol.

Les Alouettes, qui ont offert une première victoire à Danny Maciocia en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe, reprendront l’action jeudi prochain, en rendant visite aux Tiger-Cats de Hamilton.

Des montagnes russes

Le match a bien mal commencé pour les Alouettes, qui ont perdu la possession du ballon dès le botté d’envoi. Le secondeur du Rouge et Noir Shaheed Salmon a fait perdre le ballon à Chandler Worthy et l’objet a été poussé sur les lignes de côté.

La formation d’Ottawa n’en a pas profité dès la séquence offensive suivante, mais elle a ouvert le pointage lors de la deuxième série à l’attaque. Evans a rejoint Acklin pour un long gain de 42 verges et deux jeux plus tard, Adams a saisi une passe de son quart pour inscrire le premier touché du match.

Alors qu’il restait moins de quatre minutes à écouler au premier quart, Lewis Ward a raté une tentative de placement de 40 verges qui a ajouté un point au total du Rouge et Noir. Ward s’est toutefois repris lors de la première séquence à l’attaque du deuxième quart, envoyant le ballon entre les poteaux sur une distance de 15 verges.

Les Alouettes ont répliqué moins de deux minutes plus tard. En deuxième essai, Harris a lancé une passe de 69 verges à Mayala, qui s’est arrêté à la porte des buts. Davis a réduit l’écart à 11-6 en réussissant une faufilade d’une verge. Lewis a capté la passe de Harris lors de la tentative de converti de deux points.

C’est un autre long jeu qui a servi la cause des Montréalais, lors de leur série à l’attaque suivante. Jeshrun Antwi a esquivé quelques plaqués et il a détalé sur une distance de 55 verges. Quatre jeux plus tard, Mayala a capté une passe de quatre verges pour enregistrer un premier touché dans l’uniforme des Oiseaux.

David Côté, sur une distance de 49 verges, et Ward, sur 13 verges, se sont échangé des placements avant la fin de la première demie et les joueurs des Alouettes sont rentrés au vestiaire avec une avance de 18-14.

Après que le Rouge et Noir eut réduit l’écart à la suite d’un botté de précision de Ward, les hommes de Danny Maciocia ont orchestré une belle séquence de neuf jeux qui s’est conclue par le deuxième majeur de la rencontre de Davis, sur une faufilade de deux verges.

Worthy a une fois de plus cafouillé en échappant un botté de dégagement de l’équipe locale. Il a récupéré le ballon, mais il s’est fait plaquer dans sa zone des buts, offrant un touché de sûreté au Rouge et Noir.

La troupe d’Ottawa a profité de cette bévue en prenant les devants 26-25 à la suite d’une faufilade du quart d’Evans.

Relégué au poste de substitut depuis plus d’un mois, Vernon Adams fils n’a pas aidé sa cause lorsqu’il a échappé le ballon lors d’une course dans la zone payante. Le Rouge et Noir n’a pas tiré avantage de ce revirement et les Alouettes l’ont fait payer.

Harris a complété trois passes pour permettre à Davis de réussir son troisième touché de la partie. La défensive montréalaise a ensuite frappé un grand coup en provoquant un échappé que Micah Awe a ramené sur une distance de 68 verges. Lewis a mis la touche finale en captant une passe de Harris dans la zone des buts pour accentuer l’avance à 40-26.