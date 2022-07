Est-ce que la deuxième fois sera la bonne pour Anthony Calvillo ? Le principal intéressé est convaincu que oui.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Après avoir d’abord annoncé que l’entraîneur des receveurs Michael Lionello allait appeler les jeux en attaque face aux Elks d’Edmonton (1-4) ce jeudi, Danny Maciocia s’est ravisé et c’est plutôt Calvillo, officiellement entraîneur des quarts-arrière, qui dirigera l’attaque montréalaise.

Pourtant, à son premier passage comme coordonnateur à l’attaque des Alouettes en 2016, le succès n’était pas au rendez-vous. Il faut dire que l’équipe a alors utilisé une kyrielle de quarts et que la formation était la pire depuis le retour du club à Montréal 20 ans plus tôt.

« J’étais heureux qu’ils aient confiance en moi, a dit l’ex-no 13 des Alouettes après l’entraînement de mardi. D’autres l’ont fait avant, comme Dave Dickenson (à Calgary). De mon côté, je n’ai pas été capable d’accomplir autant avec les outils à ma disposition. J’aurais aimé que ce soit différent, mais ça fait maintenant partie de mon bagage personnel. »

Cette fois, Calvillo est beaucoup mieux préparé.

« Chaque année où vous travaillez, que ce soit comme entraîneur des quarts ou en appelant les jeux, vous voyez les choses de façon plus claire, vous devenez plus patient, vous comprenez mieux le sport. Toutes ces années où j’ai été parti m’ont permis de bâtir la confiance que j’ai aujourd’hui. C’est un groupe auquel je me joins, avec André (Bolduc), “LBJ” (Luc Brodeur-Jourdain) et bien sûr Mike Lionello, mais je sens que j’ai grandi. »

Maciocia est aussi convaincu, comme l’est également le reste du personnel d’entraîneurs, que Calvillo est mieux outillé pour remplir ces fonctions.

« Après avoir pris sa retraite, en 12 ou 18 mois, il est devenu coordonnateur à l’attaque. Le nombre de quarts et d’entraîneurs qui ont passé, ainsi que le manque de stabilité, ne l’ont pas aidé. Le fait d’avoir quitté pour Toronto et de passer du temps avec Marc Trestman, d’avoir pris un pas de recul, ses années au football universitaire comme coordonnateur où il a fait du bon boulot : je crois qu’il comprend maintenant mieux ce que le poste demande, et je suis convaincu qu’il va faire du bon boulot pour nous. »

La décision de lui confier « les clés de la voiture » n’a pas été difficile à prendre, souligne le nouvel entraîneur-chef.

« On s’est assis et Michael […] pensait qu’Anthony était le mieux préparé. Comme il dirigeait les quarts, Michael estimait que c’était une meilleure décision que de lui confier l’appel des jeux », a mentionné Maciocia.

Que doit-on attendre de l’attaque de Calvillo ?

« C’est l’attaque des Alouettes de Montréal, développée par Khari Jones au cours des trois dernières saisons, a rappelé Calvillo, qui a d’ailleurs pris le temps de remercier Jones pour l’avoir ramené dans le giron du club. Il y a des concepts que je n’avais jamais vus auparavant et ils sont excellents. C’est ce qui se passe quand vous changez d’équipe ou que vous travaillez avec de nouveaux entraîneurs : vous élargissez votre répertoire de jeux.

« Ce qui est super de travailler avec ce groupe d’entraîneurs, c’est que nous avons bâti ce plan de match ensemble. Nous allons maintenant nous réunir et décider quels sont nos meilleurs jeux sur un premier essai, sur un deuxième et court ou deuxième et long. Mais c’est vrai, au final, c’est moi qui aurai le dernier mot. Je vais appeler les jeux avec lesquels je suis à l’aise, en vertu du travail fait en groupe en amont », a poursuivi Calvillo.

Et pas question pour Maciocia, qui entendra les discussions entre Calvillo et les quarts, d’intervenir.

« L’appel des jeux lui appartient. Je ne vais pas utiliser mon droit de veto pour appeler autre chose que ce qu’il aura décidé », a-t-il assuré.

Déjà des matchs sans lendemain ?

Chez les Alouettes, on répète que la saison est encore jeune et qu’on entreprendra jeudi une campagne de 14 rencontres. Dans les faits, avec une fiche de 1-3 et la façon dont les choses se déroulent dans l’Ouest, la marge de manœuvre des Alouettes est déjà bien mince.

Le Rouge et Noir d’Ottawa et les Tiger-Cats d’Hamilton, qui ont tous deux une fiche de 0-4, s’affrontent ce week-end. Les chances sont bonnes pour qu’un de ces deux clubs inscrive donc sa première victoire. Les Alouettes ne souhaitent pas se retrouver avec la même fiche de 1-4 dans l’éventualité d’un revers face à la pire équipe dans l’Ouest.

« Que ce soit ce jeudi ou jeudi prochain, je pense que les gens vont poser cette question chaque semaine, a admis Maciocia. On commence une saison de 14 matchs et on veut gagner chaque match. Mais la réalité, c’est qu’avec tous les changements, philosophiques, identitaires et à l’attaque, nous n’avons pas de camp d’entraînement pour les mettre en place. Alors ce qu’on veut, c’est progresser. Je souhaite qu’on joue notre meilleur football dans la deuxième partie de la saison. »

Parlant de l’Ouest, l’équipe de quatrième place, les Lions de la Colombie-Britannique, comptent déjà six points au classement, soit six de mieux que la troisième place dans l’Est. C’est vrai qu’il est tôt, mais la possibilité que la règle du croisement soit de nouveau appliquée s’installe lentement mais sûrement.

Les Alouettes devront donc à tout prix viser les deux premières places de leur section.

« Nous n’avons pas beaucoup parlé du croisement avec 14 matchs à faire, a souligné Calvillo. Pour nous, nous tentons seulement de nous concentrer sur le prochain match. Nous voulons gagner et nous voulons gagner à domicile. On devrait viser une fiche parfaite à domicile. C’est ce que toutes les équipes devraient viser. En jouant du football intelligent, c’est ce que nous devrions être en mesure de faire. »

Au cours de cette rencontre, qui commencera à 19 h 30, les Alouettes vont rendre hommage à la mémoire de Guy Lafleur, ainsi qu’à l’équipe championne de la Coupe Grey de 2002. Plusieurs anciens joueurs de cette édition, ainsi que son directeur général Jim Popp, seront sur place pour l’occasion.