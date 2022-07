L’indiscipline et les 9 derniers matchs ont mené à la perte de Khari Jones

(Montréal) C’est l’indiscipline des joueurs des Alouettes de Montréal et la fiche du club lors de ses neuf derniers matchs qui ont mené à la perte de l’entraîneur-chef Khari Jones.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

C’est ce qu’a expliqué le directeur général — et entraîneur-chef intérimaire — du club de football montréalais, Danny Maciocia, jeudi, en visioconférence.

L’équipe a compilé une fiche de 2-7, en comptant la demi-finale de l’Est perdue à Hamilton, à ses neuf dernières sorties. Au cours des trois dernières rencontres, deux de ses joueurs, Tre Watson et Michael Wakefield, ont été expulsés pour des incidents après le sifflet. Watson a même été libéré par le club lundi. Il a parlé de deux incidents, un avec un joueur, l’autre avec un entraîneur, qui l’auraient chassé de Montréal.

Il faut ajouter à cela l’incapacité du club à compléter ses séries offensives lorsqu’il atteint la ligne de 20 de l’adversaire et vous obtenez la recette parfaite pour qu’un entraîneur perde son emploi.

Pourquoi ne pas avoir apporté de changement à la conclusion de la dernière campagne, alors que l’équipe venait de perdre quatre matchs sur cinq ?

Maciocia estimait que le plan présenté à la direction par Jones après l’élimination du club valait la peine d’être tenté et c’est pourquoi il n’a pas apporté de changement à l’organigramme à ce moment. De toute évidence, l’entraîneur n’a pas livré les résultats escomptés par son patron.

Le directeur général assure qu’il ne souhaite pas occuper les deux fonctions à long terme et que l’expérience ne se prolongera pas après la fin de la saison. Le président de l’équipe, Mario Cecchini, a d’ailleurs souligné que ce n’est pas ce que souhaitent les Alouettes.

Maciocia n’a pas encore amorcé officiellement sa recherche, puisque des candidats intéressants pour le poste sont toujours sous contrat et ne peuvent être contactés pour l’instant.

Quant au coordonnateur en défense Barron Miles, Maciocia a expliqué que l’équipe était revenue au style de jeu qu’elle avait pratiqué au cours des six premiers matchs de la saison dernière et qui avait mené au congédiement de l’entraîneur de la ligne défensive Todd Howard en septembre dernier.

L’équipe s’était ressaisie et avait terminé au premier rang de la LCF au chapitre des sacs, mais elle était retombée dans ses vieilles habitudes lors des derniers matchs de la saison 2021 et du match éliminatoire. Maciocia n’aimait pas plus ce qu’il voyait de sa défense cette saison, d’où l’arrivée en poste de Noel Thorpe, qui a été entraîneur de 2013 à 2019 chez les Alouettes.